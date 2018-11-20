ملخص مباراة الأردن والسعودية 1-1 الودية

من مباراة المنتخبين

تعادل منتخب السعودية مع مستضيفه الأردني بهدفٍ لكلٍ منهما في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الثاني في عمان استعداداً لكأس آسيا 2019.

انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي وسط أداء هادىء في معظم فتراته.

وافتتح فهد المولد أهداف المواجهة في الدقيقة 59، بعد متابعة لكرة عرضية من الناحية اليمنى وضعها في الشباك ببراعة.

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سريعاً جاء التعادل للنشامى عن طريق أحمد سمير وفي الدقيقة 69 تحديداً إثر كرة عرضية من الناحية اليسرى، تلقاها اللاعب وأرسلها بباطن القدم في شباك الأخضر.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض منافسات كأس آسيا التي تنطلق في يناير القادم، حيث يشارك ضمن المجموعة الخامسة رفقة منتخبات قطر ولبنان وكوريا الشمالية.

فيما يشارك منتخب الأردن ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أستراليا وسوريا وفلسطين.