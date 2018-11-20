ملخص مباراة تونس والمغرب 0-1 الودية

منتخب المغرب

تلقى المنتخب التونسي الهزيمة على أرضه أمام ضيفه المغربي بهدفٍ نظيف، في اللقاء الودي الذي جمعهما على الملعب الأولمبي في رادس.

ونجح أسود الأطلس في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41 عن طريق يوسف النصيري إثر متابعة جيدة لتسديدة مهدي بنعطية التي تصدى لها فاروق بن مصطفى، لكنه لم يمسك بالكرة، ليتابعها النصيري بتسديدة أخرى داخل الشباك.

سيدورف ينصح مانشستر يونايتد بالصبر على مورينيو

ملخص مباراة العراق وبوليفيا 0-0 الودية

أهداف مباراة الكويت وسوريا 1-2 الودية

بايرن ميونيخ يجذب زيدان

ملخص مباراة الإمارات واليمن 2-0 الودية

يذكر أن هذه هي الهزيمة الثانية على التوالي لتونس هذا الأسبوع بعدما هُزمت الجمعة الماضي أمام مصر بثلاثية لهدفين على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019.