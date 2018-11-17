أهداف مباراة فلسطين وباكستان 2-1 الودية

منتخب فلسطين

تغلب منتخب فلسطين مساء الجمعة على ضيفه الباكستاني بهدفين لهدف، في اللقاء الودي الذي جمعهما على ملعب فيصل الحسيني في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن استعدادات "الفدائيين" لبطولة أمم آسيا التي ستستضيفها الإمارات آوائل العام المقبل.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل بهدف لمثله، حيث افتتح المنتخب الباكستاني التسجيل في الدقيقة 16 من زمن الشوط عبر حسن بشير من تسديدة قوية، وعادل أليكسيس نصار (فلسطيني من أصول تشيلية) النتيجة في الدقيقة 37، بعد كرة عرضية حولها برأسه على يمين الحارس الباكستاني.

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وفرض صاحب الضيافة سيطرته شبه المطلقة على مجريات الشوط الثاني، في محاولات لتسجيل هدف الفوز الذي تحقق في الدقيقة 78، بعد لعبة جماعية وصلت الكرة خلالها إلى الوافد الجديد لصفوف المنتخب الفلسطيني في الدوري الأميركي نظمي البدوي، الذي سدد الكرة من على حافة منطقة الجزاء لتستقر في الزاوية البعيدة لمرمى باكستان، لتنتهي المباراة لصالح صاحب الأرض بنتيجة هدفين لهدف.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب فلسطين السبت إلى الصين لمواجهة منتخبها في العشرين من الشهر الجاري.