أهداف مباراة ألمانيا وروسيا 3-0 الودية

ساني يقود ألمانيا لفوز سهل على روسيا

تغلب منتخب ألمانيا على نظيره الروسي بثلاثة أهداف دون رد في مباراة ودية جمعتهما استعداداً للاستحقاقات القادمة.

سجل ليروي ساني أول أهداف اللقاء في الدقيقة الثامنة إثر تمريرة من سيرج غنابري، وأضاف نيكلاس زوله ثاني الأهداف بعد 25 دقيقة على البداية بمعاونة أنتونيو روديغير.

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وسجل غنابري ثالث الأهداف بعد تمريرة من كاي هافيرتز قبل نهاية الشوط الأول بـ 5 دقائق.

بهذا، يختتم المانشافت استعداداته لمواجهة منتخب هولندا في دوري الأمم الأوروبية الاثنين المقبل.