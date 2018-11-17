أهداف مباراة مصر وتونس 3-2 تصفيات كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر

قلب المنتخب المصري تأخره بهدف أمام ضيفه التونسي إلى فوز 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام بالكاميرون العام المقبل.

تقدم المنتخب التونسي بهدف سجله نعيم السليتي، وعدل النتيجة محمود حسن تريزيغيه للمنتخب المصري في الدقيقة 32 ثم أضاف باهر المحمدي الهدف الثاني للمنتخب المصري في الدقيقة 60 ثم سجل نعيم السليتي الهدف الثاني له وللمنتخب التونسي قبل أن يسجل محمد صلاح هدفاً في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 12 نقطة لكنه يظل في المركز الثاني بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض خلال المواجهات المباشرة التي جمعت بينهما، حيث كان المنتخب التونسي فاز في تونس 1-0 وسجل هدفين في هذه المباراة.

ولم يحقق منتخب مصر أي انتصار على تونس منذ 25 يناير عام 2002، عندما تغلب عليه 1-0 في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بمالي آنذاك. في المقابل، دخل منتخب تونس اللقاء وهو يطمح للتفوق على نظيره المصري في لقاءاتهما الرسمية للمباراة الرابعة على التوالي، خاصة وأن اللقاء يأتي بعد أسبوع واحد من تتويج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب فوزه في النهائي على الأهلي المصري.

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وحسم منتخبا تونس ومصر تأهلهما للنهائيات قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة العاشرة بالتصفيات، لينضما إلى منتخبي مدغشقر والسنغال اللذين ضمنا الصعود أيضاً منذ الجولة الماضية بالمجموعة الأولى، وكذلك منتخب الكاميرون (البلد المضيف).

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعات الـ 12 بالتصفيات إلى نهائيات أمم إفريقيا التي ستقام بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

من جانبه اقترب المنتخب البوروندي خطوات من التأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتغلب منتخب بوروندي على مضيفه جنوب السودان بخمسة أهداف لهدفين في الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة.