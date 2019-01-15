توتنهام يخسر كاين حتى مارس

هاري كاين

كشف توتنهام اليوم الثلاثاء، عن المدة التي سيغيبها مهاجمه هاري كاين عن الملاعب بعدما تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة مانشستر يونايتد التي خسرها سبيرز بهدف دون رد الأحد الماضي.

وأكدت آخر الفحوصات الطبية معاناة الدولي الإنجليزي من مشكلة جديدة في الكاحل سيغيب على إثرها حتى مارس القادم، مما يعني ابتعاده عن العديد من المباريات الهامة لتوتنهام، خلال شهري يناير وفبراير.

ولن يشارك كاين في مباريات توتنهام أمام فولهام وتشيلسي وكريستال بالاس وواتفورد ونيوكاسل يونايتد وليستر سيتي وبيرنلي وديربي لندن أمام آرسنال على المستوى المحلي.

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ومن المتوقع ألا يشارك أيضاً أمام بوروسيا دورتموند منتصف الشهر القادم في ذهاب وإياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتمثل هذه الإصابة ضربة قوية لتوتنهام وحظوظه في المنافسة في الدوري الإنجليزي، إذ يغيب عنه أيضاً الكوري سون هيونغ مين المشارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في الإمارات.

وسيجبر هذان الغيابان المدرب ماوريسيو بوتشيتينو إلى اللجوء لسوق الانتقالات الشتوية من أجل التعاقد مع مهاجم جديد.

ويحتل توتنهام المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، وفي رصيده 48 بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر.