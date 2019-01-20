رونالدو يحضر مباراة للناشئين ويتقرب من مشجعيه

كريستيانو رونالدو

يتأقلم كريستيانو رونالدو بشكل مميز مع الحياة في إيطاليا، ويواصل التقرب من معجبيه، صغاراً وكباراً، كلما أتيحت له الفرصة، وقد أظهر جانباً كبيراً من التواضع، حين أسعد أبناء حي فينوفو في تورينو.

وحضر نجم يوفي بشكل مفاجئ مباراة لكرة القدم للناشئين في فينوفو مقر تدريبات الفريق الأول أيضاً، لتشجيع نجله كريستيانو جونيور، الذي يلعب لفريق يوفي تحت تسع سنوات أمام بيروجيا.

وتابع البرتغالي تألق نجله الذي سجل خمسة أهداف خلال المباراة، ولم يصدق اللاعبون الصغار وأولياء الأمور أنفسهم عند رؤية "صاروخ ماديرا" خلف الخطوط.

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وحرص رونالدو على منح الأطفال هدية، بعد نزوله أرض الملعب، حيث التقط صوراً جماعية مع لاعبي الفريقين ومع الطاقم التدريبي للناديين والعاملين في الملعب وبقية المعجبين.

وعزز رونالدو، هداف الدوري الإيطالي حالياً برصيد 14 هدفاً، مكانته في قلوب مشجعي يوفنتوس، بعد أن قاده للتتويج بلقب السوبر الإيطالي، حين أحرز هدف الفوز على ميلان الأربعاء الماضي.

وهذه ليست المبادرة الوحيدة لرونالدو لإسعاد أطفال إيطاليا، إذ احتفل بليلة عيد الميلاد في مستشفى للأطفال المرضى بالسرطان في تورينو، وحرص على توزيع الهدايا عليهم.