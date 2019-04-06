ملخص مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد 2-0 الدوري الإسباني

ميسي يتألق ويقود برشلونة للفوز

حقق برشلونة فوزاً ثميناً على ضيفه أتلتيكو مدريد بثنائية دون رد في قمة مباريات المرحلة الـ 31 من الدوري الإسباني، والتي استضافها ملعب كامب ناو.

دخل أصحاب الأرض المواجهة بفارق 8 نقاط عن اللروخيبلانكوس صاحب الوصافة، الذي كان يأمل في تقليص الفارق حتى تستمر المنافسة على اللقب.

لكن آمال فريق المدرب دييغو سيميوني اصطدمت ببطاقة حمراء حصل عليها المهاجم دييغو كوشتا في الدقيقة 28، بعد استعماله ألفاظاً تطاول فيها على حكم المباراة خيسوس جيل مانزانو، ليكمل الضيوف المباراة بـ 10 لاعبين.

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ظل دفاع المدريدي صامداً أمام المد الكتالوني، وقدم الحارس يان أوبلاك أحد أفضل مبارياته على الإطلاق، إلا أن جدار الفريق الضيف انهار قبل خمس دقائق فقط من انتهاء الوقت الأصلي للشوط الثاني، إذ استطاع المهاجم لويس سواريز التسجيل بتسديدة ملتفة رائعة من خارج منطقة الجزاء، أعقبها النجم ليونيل ميسي بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 86، ليحسم الانتصار للبلاوغرانا.

بهذه النتيجة، ارتفع الفارق بين برشلونة صاحب الصدارة برصيد 73 نقطة، ووصيفه أتلتيكو مدريد إلى 11 نقطة، وذلك قبل نهاية الموسم بسبع مراحل.