ملخص مباراة مانشستر سيتي وبرايتون 1-0 كأس الاتحاد الإنجليزي

جيزوس يحتفل بهدفه

نجح مانشستر سيتي في التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على منافسه برايتون بهدف مقابل لا شيء في نصف النهائي الذي استضافه ملعب ويمبلي.

نجح سيتي في التقدم سريعاً عبر المهاجم غابرييل جيزوس، وذلك بعد مرور 4 دقائق فقط على البداية.

وحاول برايتون إدراك التعادل، لكنه لم يستطع أمام قوة وشراسة نجوم مانشستر سيتي الذين بدوا متمسكين بالتأهل.

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وكان سيتي الطرف الأفضل إجمالاً، حيث تعددت محاولاته، كما سيطر على مجريات المباراة.

وبوصوله النهائي، يواصل مانشستر سيتي سعيه نحو حلم السباعية التاريخية، وذلك بعد فوزه بكأس كاراباو وتصدره للدوري الإنجليزي وتأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.