ملخص مباراة بورنموث ومانشستر سيتي 0-1 الدوري الإنجليزي

محرز (يمين) يحتفل بهدفه مع بيرناردو سيلفا

واصل مانشستر سيتي، سلسلة الانتصارات، بعد الفوز على مستضيفه بورنموث، بهدف نظيف، ضمن منافسات المرحلة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز هدف اللقاء الوحيد الدولي الجزائري رياض محرز، الذي دخل بديلاً للمصاب كيفين دي بروينه، بعد كرة عرضية مباغتة من قبل دافيد سيلفا وصلت نجم ليستر السابق الذي أسكنها في الشباك.

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واقتنص مانشستر سيتي بالتالي ثلاث نقاط صعبة من خارج أرضه ليستمر صراعه على اللقب مع غريمه ليفربول.

بهذه النتيجة، قفز مانشستر سيتي إلى المركز الأول مؤقتاً برصيد 71 نقطة بقارق نقطتين عن ليفربول، الذي سيواجه إيفرتون غداً، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.