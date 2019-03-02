ملخص مباراة توتنهام وآرسنال 1-1 الدوري الإنجليزي

تعادل آرسنال ومستضيفه توتنهام بنتيجة 1-1، في مباراة ديربي شمال لندن، التي أقيمت بينهما على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات المرحلة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز هدف الشوط الأول الوحيد النجم آرون رامزي، بعدما تسلم بينية من أليكساندر لاكازيت انفرد إثرها بهوغو لوريس حارس توتنهام من منتصف الملعب، ولم يجد صعوبة في مراوغته وإيداع الكرة في مرماه في الدقيقة 16.

بعد الهدف نشط هجوم هجوم صاحب الضيافة وأحرز هاري كاين هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل، فيما تعملق بيرند لينو حارس آرسنال في العديد من الكرات، أبرزها تصدي ثنائي رائع من انفراد كريستيان إيريكسن ثم تسديدة موسى سيسوكو، بينما اعتمد الضيوف بعد الهدف على الهجمات المرتدة التي لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى توتنهام لينتهي الشوط الأول بتقدم الغانرز بنتيجة 1-0.

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وشهدت أحداث الشوط الثاني إثارة بالغة وتدخلات عنيفة بين اللاعبين، قبل أن يدرك سبيرز التعادل في الدقيقة 74 من عمر اللقاء عن طريق نجمه كاين من ركلة جزاء أثارت الجدل، بينما أهدر بيير إيميريك أوباميانغ ركلة جزاء في الدقيقة 90+1 لآرسنال، كما تعرض لوكاس تورييرا، لاعب وسط الضيوف للطرد في الدقيقة 90+6.

بهذه النتيجة، احتل توتنهام المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 61 نقطة، متفوقاً بفارق أربع نقاط عن ملاحقه آرسنال الذي رفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس.