ملخص مباراة بيرسيبوليس والسد 1-1 دوري أبطال آسيا

فشل تشافي قائد السد في قيادة الفريق للنهائي رغم الفرص الخطيرة

تأهل بيرسيبوليس الإيراني إلى نهائي دوري أبطال آسيا رغم تعادله بهدفٍ لمثله مع ضيفه السد القطري في اللقاء القوي الذي جرى على ملعب آزادي ضمن إياب نصف النهائي، وذلك لأنه حقق الفوز ذهاباً خارج أرضه بنتيجة 1-0 (مجموع المباراتين 2-1).

تقدم الفريق الضيف أولاً عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة 17، إلا أن سيامك نعمتي عادل الكفة لصاحب الضيافة بداية الشوط الثاني (49).

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ويلاقي بيرسيبوليس بالتالي في النهائي مع المتأهل من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين سوون سامسونج بلووينغز الكوري الجنوبي وكاشيما آنتلرز الياباني.