ملخص مباراة تشيلسي وإيفرتون 0-0 الدوري الإنجليزي

التعادل السلبي يحرم تشيلسي من تقليص الفارق مع ليفربول ومانشستر سيتي

تعادل تشيلسي مع ضيفه إيفرتون دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن المرحلة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل الطرفان في التسجيل ليتقاسما نقاط المواجهة.

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بهذه النتيجة، تراجع تشيلسي إلى المركز الثالث برصيد 28 نقطة، فيما بقي إيفرتون في المركز التاسع بـ 19 نقطة.