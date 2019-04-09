ملخص مباراة توتنهام ومانشستر سيتي 1-0 دوري أبطال أوروبا

سون يحتفل بهدفه الحاسم

حقق توتنهام هوتسبير الإنجليزي على ضيفه مانشستر سيتي بهدفٍ دون رد في اللقاء المثير الذي شهده ملعب توتنهام الجديد ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

احتسب الحكم بيورن كيبيرز ركلة جزاء مبكرة للضيوف في الدقيقة 13، إلا أن الحارس هوغو لوريس تصدى لتسديدة سيرجيو أغويرو ليحرم فريق المدرب بيب غوارديولا من التقدم.

وفي الشوط الثاني، تعرض هاري كاين هداف سبيرز لإصابة بدت في الكاحل ليغادر الملعب مباشرة.

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وبعد دقائق، نجح هيونغ مين سون في تسجيل هدف الفوز الوحيد بعد مجهود فردي مميز، علماً بأن الحكم اضطر للعودة إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحته 78.

ويلتقي الطرفان إياباً على ملعب الاتحاد في السابع عشر من الشهر الجاري.