ملخص مباراة ليفربول وبورتو 2-0 دوري أبطال أوروبا

فيرمينو (يسار) وكييتا يقودان الريدز للفوز

بات ليفربول الإنجليزي على مشارف التأهل للمربع الذهبي في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه بهدفين دون رد على ضيفه بورتو البرتغالي على ملعب آنفيلد ضمن ذهاب ربع النهائي.

جاء الهدفان عن طريق نابي كييتا (5)، وروبرتو فيرمينيو (26).

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ويخوض الفريقان مواجهة الإياب على ملعب إل دراغاو في السابع عشر من الشهر الجاري.