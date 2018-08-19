ملخص مباراة تورينو وروما 0-1 الدوري الإيطالي

دجيكو يقود روما للفوز

تغلب روما بصعوبة شديدة على مستضيفه تورينو بهدفٍ دون رد في اللقاء الذي شهده ملعب تورينو الأولمبي ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي.

وجاء الهدف الوحيد عن طريق إيدين دجيكو بتسديدة جميلة على الطائر إثر عرضية متقنة من التعاقد الجديد جاستن كلايفرت، وذلك في الدقيقة 89.

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ورفع روما رصيده بهذا الانتصار إلى 3 نقاط، فيما بقي رصيد تورينو خالياً من النقاط.