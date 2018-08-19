6000 هدف لبرشلونة في الدوري الإسباني ونسبة قياسية لميسي

ليونيل ميسي

سجل ليونيل ميسي، قائد برشلونة الهدف رقم 6000 في تاريخ النادي ضمن الدوري الإسباني، بعدما نجح في هز شباك ديبورتيفو آلافيس في المرحلة الأولى من الدوري الإسباني.

وساهم "ليو" بشكل كبير في فوز البارسا بثلاثيةٍ نظيفة، حيث سجل الهدفين الأول والثالث، ليصبح فريقه ثاني نادِ إسباني يتخطى حاجز الـ 6000 هدفاً في الدوري بعد الغريم الأزلي ريال مدريد.

وأتى الهدف الأول لبرشلونة منذ حوالي 89 عاماً وتحديداً في 12 فبراير 1929، عن طريق مانويل باريرا الذي صنع التاريخ للفريق الكتالوني في مباراة خارج أرضه أمام راسينغ سانتاندير.

أما الهدف الـ 1000 فأحرزه ماركوس أوريليو عام 1950، في حين سجل بيدرو توماس زابالا الهدف رقم 2000 عام 1964، وكويني كان صاحب الهدف الـ 3000 في 1982، أما الـ 4000 فكان بتوقيع غييرمو آمور في 1996.

من المفارقات أن ميسي نفسه هو من سجل الهدف رقم 5000 تاريخياً لبرشلونة عام 2009 في شباك راسينغ سانتاندير، ليعود بعد 9 أعوام ويوقع بنفسه على الهدفين الـ 6000 والـ 6002 أمام آلافيس.

وأظهر القائد مدى أهميته لبرشلونة في الألفية الأخيرة من 5000 إلى 6000، حيث ساهم صاحب الـ 33 عاماً في 463 هدفاً من أصل 1000 خلال التسع سنوات، بعدما أحرز 338 هدفاً وصنع 125 هدفاً آخر.

يظفر مدى تأثير ميسي مع برشلونة من خلال أن نسبة 6.4% من أهداف الفريق الـ 6000 في الليغا أحرزها البرغوث برصيد 385 هدفاً، كما أن آخر 1000 هدف شارك "ليو" في 46.3 منها أي ما يقارب نصف الأهداف.

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كما أن ميسي أحرز الأهداف رقم 5100 عام 2010، و5300 و5400 عام 2012، و5900 في 2017.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن هذا الموسم هو الـ 15 لميسي في الدوري الإسباني، ليصبح أول لاعب يسجل في 15 موسماً متتالياً في البطولة خلال القرن الحالي.

يذكر أن برشلونة يتطلع مع المدرب إيرنيستو فالفيردي لمواصلة تسجيل عدد كبير من الأهداف هذا الموسم الذي يسعى فيه الفريق الكتالوني للدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني واستعادة كأس دوري أبطال أوروبا.