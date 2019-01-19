ملخص مباراة ريال مدريد وإشبيلية 2-0 الدوري الإسباني

سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد يصفق للاعبيه

حقق ريال مدريد فوزاً مهماً على ضيفه ومنافسه المباشر إشبيلية بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإسباني.

جاء الهدفان عن طريق كاسيميرو ولوكا مودريتش في الدقيقتين 78 و 90+2 على التوالي.

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ورفع ريال مدريد رصيده بهذا الانتصار المهم إلى 36 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 33 نقطة في المركز الرابع.