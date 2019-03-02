ملخص مباراة ريال مدريد وبرشلونة 0-1 الدوري الإسباني

راكيتيتش يحتفل بهدفه الحاسم

حقق برشلونة فوزاً ثميناً على مستضيفه ريال مدريد بهدف دون رد في مباراة الكلاسيكو التي استضافها ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن المرحلة الـ 26 من الدوري الإسباني.

هدف اللقاء الوحيد أحرزه نجم الوسط إيفان راكيتيتش في الدقيقة 26.

حاول ريال مدريد معادلة الكفة في الشوط الثاني عن طريق غاريث بايل الذي استبدل بماركة آسينسيو وإيسكو الذي دخل مكان كاسيميرو، لكن رغم دفع المدرب سانتياغو سولاري بجميع أوراقه الهجومية، إلا أن دفاع تشكيلة المدرب إيرنيستو فالفيردي والحارس مارك أندريه تير شتيغين كانا بالمرصاد.

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وشهدت المباراة مشادات بين مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس ولاعبي برشلونة ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه.

يأتي هذا الفوز بعد أيام من انتصار البارسا على الملكي في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بثلاثية نظيفة على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

بهذا الانتصار، عزز برشلونة صدارته لترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 48 نقطة في المركز الثالث.