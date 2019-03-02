أهداف مباراة كان وباريس سان جيرمان 1-2 الدوري الفرنسي

مبابي يقود الباريسي لفوز جديد

نجح باريس سان جيرمان في خطف انتصار ثمين في الوقت القاتل بهدفين لهدف على حساب مستضيفه كان ضمن المرحلة الـ 26 من الدوري الفرنسي.

تقدم الضيوف عن طريق كاسيمير نينغا في الدقيقة 56، لكن صاحب الضيافة لم يهدأ ورد سريعاً عن طريق كيليان مبابي من ركلة جزاء بعدها بثلاث دقائق فقط.

ورغم السيطرة التامة من الضيوف على المجريات، إلا أن كان صمد محاولاً بشتى الطرق الخروج بنقطة.

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وفي الوقت الحاسم، عاد مبابي للتسجيل محرزاً هدف الفوز القاتل في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة، واصل باريس سان جيرمان تحليقه في المركز الأول برصيد 71 نقطة، مقابل 51 نقطة لأقرب منافسيه ليل.

أما كان فاحتل المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة، ليقترب أكثر من الهبوط.