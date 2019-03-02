أهداف مباراة بايرن ميونيخ ومونشنغلادباخ 5-1 الدوري الألماني

ليفاندوفسكي يلتحق بروغيتش مهاجم فرانكفورت في صدارة الهدافين وبـ 15 هدفاً لكلٍ منهما

حقق بايرن ميونيخ فوزاً عريضاً على مستضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بخماسية لهدف في المباراة التي استضافها ملعب بوروسيا بارك ضمن المرحلة الـ 24 من الدوري الألماني.

افتتح البافاري النتيجة مبكراً عن طريق خافي مارتينيز في الدقيقة الثانية، قبل أن يضاعف توماس مولر النتيجة بعد 8 دقائق.

وقلص لارس شتيندل النتيجة لصاحب الضيافة في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، حاول أصحاب الأرض معادلة النتيجة، لكن البافاري أكد انتصاره بهدفي النجم روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 47 وسيرج غنابري في الدقيقة 75.

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وشهد الوقت بدل الضائع حصول بايرن على ركلة جزاء انبرى لها ليفاندوفسكي مسجلاً الهدف الخامس.

بهذا الفوز، تساوى بايرن ميونيخ في رصيد النقاط مع المتصدر بوروسيا دورتموند بـ 54 نقطة لكلٍ منهما متخلفاً عنه بفارق الأهداف.

فيما بقي رصيد بوروسيا مونشنغلادباخ ثابتاً عند 43 نقطة في المركز الرابع.