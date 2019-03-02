أهداف مباراة ميلان وساسوولو 1-0 الدوري الإيطالي

ميلان ينتزع المركز الثالث من غريمه إنتر

استمرت صحوة ميلان بفوزه على ضيفه ساسوولو بهدفٍ دون رد على ملعب سان سيرو ضمن المرحلة الـ 26 من الدوري الإيطالي.

جاء الهدف الوحيد عن طريق بول ليرولا في الدقيقة 35 بالخطأ في مرمى فريقه الذي أكمل اللقاء منقوصاً جراء طرد حارسه أندريا كونسيلي في الدقيقة 64.

أهداف مباراة كان وباريس سان جيرمان 1-2 الدوري الفرنسي

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون 3-2 الدوري الإنجليزي

ملخص مباراة بورنموث ومانشستر سيتي 0-1 الدوري الإنجليزي

ملخص مباراة توتنهام وآرسنال 1-1 الدوري الإنجليزي

كلويفرت: برشلونة أفضل من ريال مدريد

ورفع ميلان رصيده بهذا الانتصار إلى 48 نقطة ارتقى إثرها للمركز الثالث بفارق نقطة عن غريمه إنتر.

فيما تجمد رصيد ساسوولو عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.