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أهداف مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون 3-2 الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون 3-2 الدوري الإنجليزي
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نشر 02 اذار/مارس 2019 - 19:55 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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لوكاكو يقود يونايتد للفوز
لوكاكو يقود يونايتد للفوز

انتزع مانشستر يونايتد المركز الرابع بفضل الفوز الصعب الذي حققه على ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 3-2 على ملعب أولد ترافورد ضمن المرحلة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أنهى القديسون الشوط الأول متقدمين بهدفٍ سجله يان فاليري في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني، رد الشياطين الحمر بقوة عن طريق أندرياس بيريرا في الدقيقة 53، وروميلو لوكاكو في الدقيقة 59.

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إلا أن جيمس وارد أدرك التعادل لساوثهامبتون في الدقيقة 75، قبل أن يتمكن لوكاكو من تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 88.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بالتالي إلى 58 نقطة لينقض على المقعد الرابع بفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام ونقطة أمام آرسنال الخامس، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 27 نقطة في المركز السابع عشر.

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