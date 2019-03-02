أهداف مباراة لاتسيو وروما 3-0 الدوري الإيطالي

كايسيدو يحتفل بهدفه

اكتسح لاتسيو ضيفه روما بثلاثيةٍ دون رد في لقاء ديربي العاصمة الذي شهده ملعب أولمبيكو ضمن المرحلة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت الأهداف عن طريق كلٍ من فيليبي كايسيدو (12)، وتشيرو إيموبيلي (73 من ركلة جزاء)، ودانيلو كاتالدي (89).

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ورفع لاتسيو رصيده بهذا الانتصار إلى 41 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد روما عند 44 نقطة في المركز الخامس، إلا أنه خاض مباراة أكثر.