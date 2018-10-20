ملخص مباراة يوفنتوس وجنوى 1-1 الدوري الإيطالي

رونالدو يسجل لكنه يفشل في قيادة يوفنتوس لفوز جديد

وقع يوفنتوس في فخ التعادل وتعثر لأول مرة هذا الموسم أمام ضيفه جنوى العنيد بنتيجة 1-1 على ملعب آليانز ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي.

تقدم فريق السيدة العجوز عن طريق النجم كريستيانو رونالدو في الدقيقة 18، لكن الفريق الضيف لم يستسلم، وظل يباغت دفاعات يوفي حتى أحرز دانييل بييسا هدف التعادل في الدقيقة 67.

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بهذه النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب، فيما وصل رصيد جنوى إلى 13 نقطة في المركز العاشر.