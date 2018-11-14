منتخب فلسطين يستضيف نظيره الباكستاني الجمعة

منتخب فلسطين

تجري الاستعدادات لاستقبال المنتخب الباكستاني الذي من المتوقع أن يصل رام الله، اليوم الأربعاء، للقاء المنتخب الفلسطيني يوم الجمعة، الساعة الثالثة عصرا على ملعب فيصل الحسيني بالرام.

وسيعقد الاجتماع الفني للمباراة غداً الخميس الساعة الثانية عشرة ظهرا في فندق غراند بارك، يعقبه المؤتمر الصحفي الساعة الواحدة في نفس الموقع.

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ويقود اللقاء طاقم حكام دولي فلسطيني مكون من: براء أبو عيشة، وفاروق عاصي، وأشرف زبيدة، وعماد بوجه رابعاً.

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أعلن تأجيل مباراة المنتخبين الفلسطيني والباكستاني، التي كانت مقررة الخميس إلى يوم الجمعة بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي حالت دون دخول البعثة الباكستانية إلى فلسطين حسب الموعد المحدد.