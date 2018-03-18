مواجهة نارية بين مانشستر يونايتد وتوتنهام في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

كأس الاتحاد الإنجليزي

أسفرت قرعة المربع الذهبي من كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2017-2018، عن مباراتين قوية ستجمع الفرق المتبقية.

وكان كلٌ من توتنهام ومانشستر يونايتد وساوثهامبتون قد ضمنوا التأهل، وحسم تشيلسي التأهل بعد الوصول للوقت الإضافي على حساب ليستر سيتي.

وأسفرت المواجهة على مواجهة مانشستر يونايتد وتوتنهام على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

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بينما يستضيف تشيلسي ضيفه ساوثهامبتون على ملعب ستامفورد بريدج، في اللقاء الثاني.

ومن المنتظر أن تقام المباريات في الـ 21 و22 من الشهر المقبل، من أجل حسم تأهل المنافسين إلى النهائي المقام على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

يذكر أن آرسنال هو حامل اللقب، بعد أن تغلب في المباراة النهائية على تشيلسي، وأكثر الأندية تتويجاً باللقب برصيد 13 لقب.