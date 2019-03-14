ميسي يشيد برونالدو ويوفنتوس

صورة أرشيفية لميسي ورونالدو

لم يتردد ليونيل ميسي مهاجم برشلونة في الإشادة بمنافسه التقليدي كريستيانو رونالدو وفريقه الجديد يوفنتوس على تأهلهما بجدارة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولحق برشلونة بيوفنتوس إلى دور الثمانية بعد الفوز على ليون 5-1 مساء الأربعاء في إياب الدور الثاني (دور الستة عشر).

وقال "ليو" بعد المباراة: "كان رونالدو ويوفنتوس مثيرين للإعجاب (في مواجهة أتلتيكو مدريد). كانت مفاجأة كبيرة أن يتأهل يوفنتوس على حساب أتلتيكو. كنت أتوقع أن يكون أتلتيكو أقوى من هذا. يمتلك يوفنتوس إمكانيات عالية كما أن كريستيانو قدم ليلة ساحرة".

وعن مباراة البارسا أمام ليون أمس، قال ميسي أن برشلونة عانى بعض الشيء عندما كانت النتيجة هي تقدمه 2-1 على ليون ولكن الحظ حالفه بتسجيل الهدف الثالث ليستعيد الفريق هدوءه.

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وأوضح ميسي أن برشلونة حرص على التركيز الشديد في المباراة منذ بدايتها كما تناقل الكرة بشكل جيد بعدما تقدم بالهدف الأول ليقدم أفضل مستوياته في هذه الفترة.

وأكد: "عندما تقدمنا 3-1، وجدنا مساحات واسعة وكانت الفرصة سانحة أمامنا للاستحواذ على الكرة والانطلاق بها".

وأشار ميسي إلى أن هدفه الثاني في المباراة وهو الثالث لبرشلونة منح الفريق بعض الاطمئنان والارتياح وساعده على إنهاء المباراة بشكل قوي وتسجيل هدفين آخرين.

وعن قرعة ربع النهائي المقرر إجراؤها غداً الجمعة، قال ميسي أنه وبرشلونة لا يفضلان مواجهة فريق على آخر لأن جميع المتأهلين لدور الثمانية من الفرق الرائعة مثل مانشستر سيتي ويوفنتوس وأياكس وليفربول وعلى الفريق أن يستعد بشكل جيد لمواجهة أي منها.