مورينيو: سعيد بكل شيء باستثناء نتيجة مباراة يونايتد وتشيلسي
تعجب جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، من احتساب حكم مباراة فريقه مع تشيلسي، 6 دقائق وقت بدل ضائع في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي.
وكان تشيلسي صاحب الأسبقية بالتسجيل في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، حيث أحرز الهدف الأول عن طريق أنتونيو روديغر.
وعاد يونايتد في الشوط الثاني بهدفين لأنتوني مارسيال، قبل أن يحرز روس باركلي هدف التعادل القاتل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.
العقبي والكنزاري يقودان تونس بعد إقالة البنزرتي المفاجئة
برشلونة أسوأ متصدر للدوري المحلي في أوروبا
ريال مدريد يستقر على خليفة لوبيتيغي
برشلونة يضع خطة لاستعادة ميسي مبكراً
روما يمنح دي فرانشيسكو مهلة أخيرة
وقال مورينيو بعد المباراة: "كنا الطرف الأفضل في الملعب، قلتم قبل اللقاء أن التعادل هنا شيء جيد وها نحن خرجنا بنقطة.
"الطريقة التي انتهت بها المباراة جعلت التعادل نتيجة جيدة لهم وسيئة لنا، لأننا سيطرنا على المجريات وأوقفنا (إيدين) هازارد وجورجينيو.
"كانت هنالك بعض الأخطاء سواء في استغلال المساحات أو التعامل مع الكرات الثابتة، لكني سعيد بكل شيء باستثناء النتيجة".
اختيار المحرر
أهم العناوين
- خروج مفاجيء لمانشستر يونايتد وتشيلسي من كأس إنجلترا، بايرن ميونيخ يبتعد بالقمة،وعودة الريال لمسار الإنتصارات
- فوز مستحق لليفربول وتشيلسي وبرشلونة بدوي أبطال أوروبا، والصفاء يقترب من نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي
- فوز مانشستر وآرسنال وتشيلسي في إنكلترا، سقوط الكبار في إسبانيا، انترميلان يصعد للقمة في إيطاليا، وبايرن ميونيخ يحقق فوزه الثامن في ألمانيا
- ليون وتشيلسي وبايرن تعزز صدارتها في فرنسا وإنكلترا وألمانيا ، تعادل برشلونة في إسبانيا، وكابليو يود البقاء مع اليوفنتوس حتى عام 2009
- برشلونة يفوز ببطولة أوروبا للمرة الثانية بعد تغلبه على الآرسنال، وتشيلسي يسعى لضم روبرتو كارلوس