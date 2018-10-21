مورينيو: سعيد بكل شيء باستثناء نتيجة مباراة يونايتد وتشيلسي

مورينيو وحادثة الاستفزاز التي تعرض لها من جانب مساعد مدرب تشيلسي ماوريتيسيو ساري

تعجب جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، من احتساب حكم مباراة فريقه مع تشيلسي، 6 دقائق وقت بدل ضائع في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وكان تشيلسي صاحب الأسبقية بالتسجيل في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، حيث أحرز الهدف الأول عن طريق أنتونيو روديغر.

وعاد يونايتد في الشوط الثاني بهدفين لأنتوني مارسيال، قبل أن يحرز روس باركلي هدف التعادل القاتل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

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وقال مورينيو بعد المباراة: "كنا الطرف الأفضل في الملعب، قلتم قبل اللقاء أن التعادل هنا شيء جيد وها نحن خرجنا بنقطة.

"الطريقة التي انتهت بها المباراة جعلت التعادل نتيجة جيدة لهم وسيئة لنا، لأننا سيطرنا على المجريات وأوقفنا (إيدين) هازارد وجورجينيو.

"كانت هنالك بعض الأخطاء سواء في استغلال المساحات أو التعامل مع الكرات الثابتة، لكني سعيد بكل شيء باستثناء النتيجة".