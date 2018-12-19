مورينيو: مانشستر يونايتد بات من الماضي

جوزيه مورينيو

رفض جوزيه مورينيو الخوض في تفاصيل إقالته من تدريب مانشستر يونايتد، مؤكداً في تعليقه الأول على هذه الخطوة بأن لديه مستقبلاً من دون النادي الإنجليزي.

وقال البرتغالي: "مانشستر يونايتد لديه مستقبل من دوني وأنا لدي مستقبل من دون مانشستر يونايتد.

"انتهى الأمر وأحتفظ بالأمور الجيدة ولا أتحدث عن أي أمر حصل مع إدارة النادي، يمكننا أن نتحدث عن العديد من الأمور الجيدة، وأن نتحدث عن أمور غير جيدة، لكني لن أقوم بذلك.

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"تعرفونني جيداً، أنا لا أتغير وما فعلته عندما تركت تشيلسي هو ما أريد القيام به الآن لحين عودتي إلى كرة القدم، أعتقد بأن لدي الحق بعيش حياة طبيعية، وسأقوم بذلك الآن.

"لطالما انتقدت المدربين الذين يتركون أنديتهم ثم يتحدثون عن تفاصيل ما حصل ومن كان المخطئ، وأود القول انتهى الأمر، وآمل في أن تحترم وسائل الاعلام طريقتي".

وختم البرتغالي حديثه قائلاً: "مانشستر يونايتد بات من الماضي".