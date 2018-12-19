أهداف مباراة ريال مدريد وكاشيما 3-1 كأس العالم للأندية 2018
بايل (يسار) يقود الملكي للنهائي
تأهل ريال مدريد الإسباني حامل اللقب إلى نهائي كأس العالم للأندية 2018 بعد فوزه على كاشيما آنتلرز الياباني بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت على ملعب مدينة زايد الرياضية ليلاقي العين الإماراتي صاحب الضيافة.
جاءت أهداف الملكي عن طريق غاريث بايل (هاتريك في الدقائق 44 و 53 و 55)، أما هدف بطل آسيا الوحيد فحمل توقيع شوما دوي في الدقيقة 78.
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ويلتقي الملكي بالعين في النهائي السبت القادم، وتسبقها مواجهة المركز الثالث بين كاشيما وريفر بلايت الأرجنتيني.
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