مينديش: رونالدو أراد الانتقال إلى يوفنتوس في يناير

كريستيانو رونالدو

شكل انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الصيف المنصرم بعد تسع سنوات من الإنجازات والألقاب في ريال مدريد مفاجأة كبيرة، لكن جورجي مينديش وكيل أعمال النجم البرتغالي كشف عن مفاجأة أكبر، حينما أكد أن موكله أراد الانتقال لبطل إيطاليا في يناير الماضي.

وقال مينديش: "كريستيانو الأفضل في التاريخ، يوفنتوس أراده واشتراه، كان بالفعل قد أبلغني رغبته في الانتقال إلى يوفنتوس في يناير، هذه هي الحقيقة"، وذلك قبل أن ينضم النجم البرتغالي البالغ 33 عاماً للبيانكونيري الصيف المنصرم مقابل أكثر من 100 مليون يورو ليصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي الإيطالي.

وتابع وكيل الأعمال في تصريحات لصحيفة "توتوسبورت": "اعتقدت أن الأمر مستحيل في البداية، لكني قلت له أن الأمر شديد الصعوبة، لكنه ليس مستحيلاً".

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وأوضح مينديش أنه التقى لاحقاً بمسؤولي يوفي وكان الاجتماع الأول مع نائب الرئيس بافيل نيدفيد والمدير الرياضي فابيو باتريتشي قبل مواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.

وأشار إلى أنه التقى بعد ذلك برئيس يوفنتوس، أندريا آنييلي، وحينها بدأ يفكر في إمكانية إبرام الصفقة، كاشفاً أن مفاوضات الصفقة استمرت نحو شهرين.

يذكر أن رونالدو يحتل حالياً وصافة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 11 هدفاً، بفارق هدف عن كريستوف بياتيك مهاجم جنوى المتصدر.