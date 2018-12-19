نيمار يتطلع لمواجهة مانشستر يونايتد في دوري الأبطال

نيمار

أكد المهاجم نيمار أنه حالياً في أفضل حالاته البدنية، وذلك بعد سلسلة طويلة من الإصابات التي تعرض لها هذا العام.

وغاب الدولي البرازيلي عن معظم مباريات النصف الثاني من الموسم الماضي، بسبب إصابة قوية تعرض لها أمام مرسيليا في الدوري الفرنسي، لكنه عاد لتمثيل منتخب بلاده في المونديال، ولم يصل لقمة مستوياته سوى هذا الموسم.

وقال نيمار في تصريحات صحفية: "العودة واللعب إلى جانب زملائك مرة أخرى أمر رائع جداً.

"كان موقفاً صعباً بالنسبة لي بعد الخروج من كأس العالم، لكني استطعت إلهام نفسي مرة أخرى نحو تحدٍ جديد.

"البداية أيضاً لم تكن سهلة وأهم شيء هو التعافي من الإصابة والعودة لأفضل مستوى وجاهزية لي منذ فترة طويلة".

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وكشفت بعض التقارير في السابق عن وجود خلافٍ بين نيمار وإيدينسون كافاني، وهو ما نفاه المهاجم البرازيلي بشكل قاطع في تصريحاته للموقع الرسمي لباريس سان جيرمان، حيث قال: "نلعب بسعادة شديدة في الخط الأمامي، وجميعنا نساعد بعضنا البعض بصناعة الأهداف من أجل الفوز".

وتطرق نيمار للحديث عن قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا مبدياً سعادته بمواجهة مانشستر يونايتد: "شعرت بسعادة كبيرة لأنها ستكون مواجهة بين فريقين كبيرين، فنحن نعرف مانشستر جيداً وندرك أنهم يمتلكون عقلية الفوز.

"قاموا بتغيير المدرب بعد رحيل جوزيه مورينيو، لذلك سيكون الأسلوب مختلفاً، وأتوقعها مواجهة كبيرة".

يذكر أن يونايتد أعلن تولي لاعبه السابق أولي غونار سولشاير مديراً فنيا للفريق في اليوم التالي لوقوع الفريق في مواجهة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال.