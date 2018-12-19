تقرير: نابولي أقرب من بايرن ميونيخ لضم بافار

بينجامان بافار

اقترب نابولي من حسم التعاقد مع بينجامان بافار ظهير شتوتغارت والذي تألق بشكل لافت مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2018، وكان أحد أسباب فوز الفريق باللقب.

وكان بايرن ميونيخ الوجهة الأقرب لصاحب الـ 22 عاماً الصيف الماضي، لكن شتوتغارت نجح في إقناعه بالبقاء.

وأكدت تقارير إيطالية أن نابولي، تمكن من إتمام الصفقة لصالحه ومن المتوقع الإعلان عنها في وقت قريب، بعدما قرر دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد بافار وقيمتها 35 مليون يورو.

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ويعتبر المدرب كارلو أنشيلوتي النجم الفرنسي الشاب أحد أفضل المواهب الدفاعية في أوروبا، ويسعى للاستفادة منه في مركز الظهير الأيمن نظراً لاحتمالية رحيل السيد هيساي.

ويستغل نابولي الموسم السيء لشتوتغارت، حيث تلقى 10 هزائم في الدوري الألماني من أصل 16 مباراة.