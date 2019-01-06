ميسي وسواريز يزوران مشفى للأطفال والمعجبون الصغار يبكون فرحاً

زار ليونيل ميسي ولويس سواريز مستشفى للأطفال في برشلونة، ليدخلا البهجة والفرح على قلوب الأطفال المرضى الذين عبر بعضهم بالبكاء لدى لقائهم نجميهما المفضلين.

والتقط نجما البارسا الصور مع الأطفال المرضى، ولم يستطع أحدهم تمالك نفسه ليجهش بالبكاء بعد رؤيته ميسي الذي احتضن الطفل الصغير بعدما شاهده، ووقع له إلى جانب سواريز على كرة كان يحملها معه.

واستطاع ميسي وسواريز زرع البسمة في وجوه الأطفال، الذين استمتعوا بزيارتهما، كما التقطا الصور أيضاً مع العاملين في المستشفى.

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وعاد ميسي وسواريز قبل أيام إلى تدريبات برشلونة، بعد قضاء عطلة عيد الميلاد، ويطمح الفريق الكتالوني إلى مواصلة تصدره للدوري الإسباني عندما يحل ليلة الأحد ضيفاً على خيتافي.

ويطمح ميسي وسواريز لرفع رصيديهما من الأهداف في مباراة يتوقع أن تكون حافلة بالإثارة والتشويق.