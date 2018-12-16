ميسي يحطم عدة أرقام بثلاثيته في شباك ليفانتي

ليونيل ميسي

واصل النجم ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية على مستوى الدوري الإسباني، وذلك بعدما قاد برشلونة لانتصار ساحق على ليفانتي بخماسية نظيفة.



وشارك "ليو" في جميع الأهداف، حيث سجل منها ثلاثية (هاتريك) وصنع الهدفين الآخرين لكل من لويس سواريز وجيرارد بيكيه، ليكسر عدداً من الأرقام خلال 90 دقيقة فقط.

فقد أصبح ميسي بهذا الهاتريك أول لاعب يستطيع تسجيل 13 هدفاً هذا الموسم على مستوى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، بالإضافة إلى كونه اللاعب الوحيد الذي يصل إلى أكثر من 20 هدف بين التسجيل والصناعة، حيث سجل 13 هدفاً وصنع 9 أهداف أخرى.

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ولم يكتفِ النجم الأرجنتيني بذلك، حيث نجح في الوصول إلى الهاتريك رقم 43 في تاريخه في الدوري الإسباني، خلف كريستيانو رونالدو فقط والذي سجل 44 هاتريك مع ريال مدريد.

واختتم ميسي أرقامه بالوصول إلى 50 هدفاً خلال عام 2018، وهو أول من يصل إلى هذا الرقم، كما ترك بصمته على رأس هدافي الدوري الإسباني متخطياً زميله سواريز.