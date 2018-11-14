ماركا: ريال مدريد يتم أول صفقات يناير

وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن الصفقة عقب انتهاء إياب نهائي كأس ليبرتادوريس أمام بوكا جونيورز المقرر إقامتها في الـ 24 من الشهر الجاري، بعقد سيمتد حتى صيف 2024.

وترى إدارة ريال مدريد أن التعاقد مع صاحب الـ 20 عاماً سيكون مهماً ضمن سياسة النادي لضم المواهب الشابة مبكراً، وهو السبيل الوحيد لمنافسة فرق مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

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وبعد اتصالات بين إيميليو بوتراغينيو، مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد، ورئيس ريفر بلايت، اتفقا على أن يدفع الملكي 20 مليون يورو، أي أكثر بنسبة قليلة من قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدرة بـ 20 مليون دولار.

ويعد بالاسيوس من العناصر المهمة في صفوف الفريق الأرجنتيني على الرغم من صغر سنه، كما كان أحد أسباب الوصول إلى المباراة النهائية لكوبا ليبرتادوريس.

ومن المتوقع أن يواجه بالاسيوس ريال مدريد في حالة تأهل ريفر بلايت لمونديال الأندية في أبو ظبي، والوصول للنهائي الذي سيقام في 22 من الشهر القادم.