هيغواين يعلن اعتزاله اللعب دولياً مع الأرجنتين

غونزالو هيغواين

أعلن غونزالو هيغواين مهاجم تشيلسي اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب الأرجنتين على أن يسري القرار على الفور منهياً مسيرة دولية حافلة شملت خسارة ثلاث مباريات نهائية.

وقال هيغواين في مقابلة مع شبكة "فوكس سبورتس": "انتهى مشواري مع المنتخب الوطني. سأتابع الأمور الآن من بعيد لكي يرتاح الكثيرون.

"تحدثت إلى (مدرب الارجنتين ليونيل) سكالوني وأوضحت له وجهة نظري. تم اتخاذ القرار وأعتقد أن هذا أفضل شيء بالنسبة لي".

وخاض اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً 75 مباراة دولية مع الأرجنتين وسجل 31 هدفاً، وكان آخر ظهور له مع المنتخب في الانتصار 2-1 على نيجيريا في كأس العالم 2018.

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وبدأ هيغواين، الذي انضم لتشيلسي على سبيل الإعارة قادماً من يوفنتوس في يناير الماضي، مسيرته مع ريفر بلايت ولعب من وقتها مع أندية ريال مدريد ونابولي ويوفنتوس وميلان، لكنه تحمل انتقادات عنيفة بسبب مستواه مع الأرجنتين.

وأضاع المهاجم المخضرم فرصة واضحة لافتتاح التسجيل في نهائي كأس العالم 2014 والذي خسرته الأرجنتين أمام ألمانيا.

كما أضاع فرصة وهو أمام المرمى في نهائي كوبا أميركا 2015 أمام تشيلي، وأهدر ركلة جزاء خلال الاحتكام لركلات الترجيح التي خسرها فريقه.

وقدم المهاجم أداءً مخيباً للامال في نهائي كوبا أميركا 2016 في نسختها المئوية وذلك أمام تشيلي حين خسر فريقه بركلات الترجيح ايضاً.