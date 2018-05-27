5 أسباب محتملة وراء تصريح رونالدو حول الرحيل عن ريال مدريد

رونالدو يحتفل باللقب الشخصي الخامس

نجح ريال مدريد في الفوز على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 ليحصد الملكي البطولة الثالثة على التوالي مع المدرب زين الدين زيدان، والـ 13 في تاريخه.

ولكن بعد نهاية المباراة كان الحدث الأبرز هو تصريح النجم كريستيانو رونالدو والذي ألمح لإمكانية رحيله خلال الصيف، وقال أنه يشكر الجماهير على السنوات الماضية وأنه سيتحدث عن المستقبل خلال الأيام القادمة.

فيما يلي استعرض للأسباب التي قد تكون وراء تصريحات النجم البرتغالي المفاجئة:

نيمار



تحدثت الكثير من التقارير والصحف المقربة من ريال مدريد عن رغبة النادي في التعاقد مع الدولي البرازيلي مهاجم باريس سان جيرمان، وأكدت الصحف أن نيمار هو الهدف الأول لبطل أوروبا.

ربما أغضب هذا الأمر النجم البرتغالي وجعله يشعر بالإحباط نظراً لما يقدمه باستمرار مع النادي الملكي في السنوات الماضية، وربما يكون ذلك هو السبب في تصريحاته المقلقة لبعض جماهير مدريد.

زيادة الراتب

حركة معتادة من رونالدو ونجوم كرة القدم من أجل زيادة أجورهم وتحسين أوضاعهم، خاصة أنه وصل إلى عامه الـ 33، وبات يسمع الكثير من الشائعات عن تعاقدات جديدة لريال مدريد خلال الفترة القادمة.

ومن المتوقع أن يكون هذا التصريح بهدف الضغط على الإدارة من أجل التجديد وتعديل الراتب السنوي الخاص به.

تركي آل الشيخ يؤكد غياب محمد صلاح عن كأس العالم

رونالدو يلمح لرحيله عن ريال مدريد بعد الفوز بلقب دوري الأبطال

الشكوك تحوم حول مشاركة صلاح في كأس العالم

أهداف مباراة ريال مدريد وليفربول 3-1 نهائي دوري أبطال أوروبا

صلاح يخرج باكياً بداعي الإصابة ورونالدو يواسيه

سرقة الأضواء



يقول البعض أن التلميح للرحيل ما هو إلا محاولة لسرقة الأضواء من قبل رونالدو بعد فشله في التسجيل والظهور بشكل جيد في المباراة النهائية، وللمستوى المتواضع الذي ظهر به في نصف النهائي أيضاً أمام بايرن ميونيخ.

ولطالما عشق البرتغالي لعب دور البطولة نظراً لما قدمه في الأعوام الماضية، وربما تكون تصريحاته للتغطية على عدم ظهوره بشكل جيد.

المشاكل القضائية

كان رونالدو قد تحدث مؤخراً عن الشرطة الإسبانية وعن المشكلة التي حدثت معه من قبل وأنه يشعر بالظلم من جانب السلطات المحلية بسبب قضية التهرب الضريبي أيضاً، والأمور الأخرى التي يتم توريطه بها باستمرار.

ومن المتوقع أن هذه المشاكل القضائية والقضايا جعلت الدولي البرتغالي يفكر في العودة للدوري الإنجليزي أو الرحيل عن إسبانيا حتى يكون بأمان في بيئة أخرى.

صافرات الاستهجان

على الرغم من المستوى الرائع الذي يقدمه والنجاح الكبير مع النادي الملكي، إلا أن صافرات الاستهجان تطارده باستمرار من قبل جماهير ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وقد تحدث رونالدو من قبل عن ذلك وطلب من الجماهير إيقاف الصافرات الموجهة له ولبعض نجوم الفريق.