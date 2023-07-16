السياحة في مرسين: أفضل 29 مكان سياحي ننصحك بزيارته

مدينة تركية تقع في قسم تركيا الآسيوي في الجنة الجنوبية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بين مدينتي أنطاليا وأضنة، ويعود تاريخ المدينة لأكثر من 6500 سنة قبل الميلاد، وتعاقبت عليها الكثير من الحضارات من الأشورية والفارسية والسلجوقية والبطالمة والرومانية والعثمانية، وتمتاز السياحة في مرسين بالتنوع والكمال حيث تجد الشواطئ البحرية الخلابة والغابات الطبيعية المذهلة والجبال والكهوف والمغارات الصخرية، وتكثر فيها الأديرة والكنائس والمعابد الرومانية مع تواجد الأماكن العصرية الحديثة من المطاعم والمقاهي والحدائق الجميلة، وفي مقالنا هذا سنتعرف على أهم تلك المواقع السياحية فانضموا إلينا.

أفضل مواقع السياحة في مرسين

كل من زار مدينة مرسين سحر بجمالها الأخاذ وطبيعتها الساحرة ومواقعها الأثرية والتاريخية التي لاتزال شاهداً على فترة عظيمة عاشتها المدينة، وبرنامج السياحة في مرسين غني بالمواقع السياحية الجميلة سواء القديمة والجديدة، وفيما يلي أبرز تلك الأماكن:

1- ساحل مرسين

ساحل طويل يمتد على مساحة كبيرة تصل ل 108 كم، ويتصف بصفاء مياهه الزرقاء ونعومة رماله ويعتبر من أجمل المناطق السياحية في مرسين، حيث يزدحم في فترة الصيف للسباحة وممارسة مختلف النشاطات المائية من تزلج وركوب يخوت وقوارب وتجديف بالكاياك وصيد السمك، وهذا الساحل من السواحل المسكونة منذ فترة طويلة تعود إلى الألف التاسعة قبل الميلاد.

2- مدينة طرسوس الأثرية

مدينة تاريخية قديمة توجد في جنوب مدينة مرسين في قليقيا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 15 كم عن مرسين و12 ميل عن سلسلة جبال طوروس، وهذه المدينة من أعظم وأهم المناطق السياحية في مرسين، حيث ترى في آثارها ومقتنياتها القديمة عبق التاريخ الأصيل للمنطقة، وفي الكتب التاريخية يذكر بأن الخليفة المأمون دفن في طرسوس عام 218م.

3- قلعة المعمورة

قلعة تاريخية تمزج بين المناظر الطبيعية الخلابة وبين التاريخ العريق الذي تتصف به مدينة مرسين لتكون من أفضل مناطق سياحية في مرسين تركيا، وتوجد القلعة في ناحية اسكيلي ويتوافد إليها عدداً كبيراً من السياح والزوار من خارج وداخل تركيا، وهي حالياً إحدى وجهات السياحة في مرسين المميزة حيث يمكن التمتع بجمال القلعة ومشاهدة الطبيعة المحيطة بها، والقيام بنشاطات ترفيهية بالتجول في أرجائها، والتعرف على أقسامها الثلاثة المؤلفة من قسم خاص بالدفاع عن القلعة وقسم رئيسي وقسم آخر شرقي مع رؤية مكان السكن ومسجد الصلاة الواقعين قرب مكان قسم الدفاع.

4- شلال ايليسو

ينبع الشلال من الجبال القريبة من مرسين ويصب في بركة مياه تحيط بها طبيعة ساحرة من أشجار ونباتات متنوعة مما يجعله من أجمل الأماكن في مرسين، ويقصده السياح من كل مكان للاستمتاع بمنظر المياه الساقطة من الأعلى وسط أجواء الهدوء التي يكسرها خرير المياه وأصوات العصافير حوله، ويمكن التنزه في المنطقة المحيطة بالشلال والتقاط الصور التذكارية والسباحة في بركة الماء ذات القدرة العجيبة في علاج الأمراض والعلل كونها مياه معدنية مفيدة للجسم.

5- متحف طرسوس للآثار والاثنوغرافيا

يقع في جنوب مرسين ويوجد ضمن المجمع الثقافي المسمى مجمع الذكرى 75 للثقافة ضمن حي غني بالآثار التاريخية مثل جامع طرسوس الكبير وكنيسة القديس بولس، والمتحف من أفضل الأماكن السياحية في مرسين حيث يضم قطع أثرية ومعمارية تم إيجادها في طرسوس خلال عمليات التنقيب الأثرية، ويبلغ عددها حوالي 35000 قطعة مع حوالي 1569 قطعة من البقايا الاثنوغرافية و28100 قطعة نقدية و6 من الكتب التي خطها باليد مع بقايا لعشرة مواقع أثرية وخمس محميات طبيعية وتسع مباني خاصة بالعسكر ومقبرتين عسكريتين وكنيسة سانت بولس مع بئرها، ويتكون المبنى من طابقين مع قاعتين كبيرتين لعرض الآثار، وهو من أبرز وجهات السياحة في مرسين التاريخية كونه يشمل الكثير من المعروضات والتحف.

6- مدينة كاينيليس

مدينة تاريخية تعود للعصر الروماني وتعرف بمدرجها الأثري وقصورها الفخمة وحماماتها الشعبية وبيوتها المحفورة في الصخور مع الأديرة والكنائس الموجودة داخل الجبال، وتمثل المدينة أهم وجهات السياحة في مرسين كونها تشتمل على كل ما هو قديم وتاريخي.

7- مغارة مرسين جنة وجهنم

تمثل المغارة حفرتين طبيعيتين تقعان في قرية نارلي كويو التي تعد من أشهر معالم السياحة في مرسين والتي يأتي إليها الناس على مدار السنة من خارج وداخل تركيا، وتمثل المغارة حالياً أهم مناطق سياحية في مرسين حيث المناظر الطبيعية الخلابة مع إمكانية النزول إلى حفرة الجنة والتمتع بها من الأسفل مع التعرف عليها من مسافة قريبة ومشاهدة الحيوانات البرية والأهلية التي تسرح في المكان.

8- حديقة أتاتورك

حديقة جميلة في قلب مدينة مرسين توفر أجواء الراحة والاسترخاء لكل من يزورها، وتناسب جميع الأعمار من صغار وكبار لتكون من أبرز أماكن ترفيهية في مرسين حيث المساحات الخضراء الواسعة وأشجار الصنوبر العالية والزهور والورود التي تزين الحديقة وتنثر روائحها العطرة في كل مكان، مع وجود أماكن مخصصة للألعاب الرياضية وألعاب الأطفال ضمن بيئة آمنة وممتعة في آن معاً مع مجموعة من مطاعم و كافيهات مرسين الراقية لتناول أشهى وألذ المأكولات والمشروبات.

9- شاطئ مارينا

من الوجهات السياحية المليئة بوسائل الترفيه والمتعة كونه يعكس إطلالة بحرية طبيعية وجميلة لمدينة مرسين مع الجو اللطيف والمعتدل الذي يسود المكان، وتعتبر المارينا ميناء وشاطئ في الوقت نفسه حيث ترسو السفن واليخوت والقوارب فيها مع إمكانية القيام برحلات بحرية مثيرة، واستكشاف المنطقة بشكل جميل أو القيام بمتعة التجديف بالقوارب التقليدية، وعلى طول الشاطئ تتوزع أماكن الجلوس المريحة مع إمكانية ممارسة رياضة المشي والجري واستنشاق النسيم البحري المنعش مما يجعل المكان من أجمل أماكن في مرسين تركيا حيث الهدوء والجمال والراحة.

10- قلعة يالان كيشليك

تقع القلعة التاريخية في وسط البحر، وتبعد مسافة 20 كم عن ساحل مدينة مرسين، وهي من أجمل وأروع اماكن في مرسين التي تعبق بنفحات التاريخ العريق الذي يرجع لزمن الإمبراطورية الرومانية حيث بنيت القلعة في ذلك الوقت لحماية مرسين من غزو الأعداء.

11- نهر جوسكو

من أطول وأجمل انهار مدينة مرسين حيث يشق طريقه وسط مدينة مرسين ويعبرها ليصل إلى قونية وأنطاليا وكرمان، وتنتشر على ضفافه الطبيعة الخلابة التي تسحر العقول، وينحدر النهر من جبال طوروس ويسير في رحلة طويلة عبر الأراضي التركية ليصب في البحر الأبيض المتوسط، ويزور النهر يومياً عدداً كبيراً من الزوار والسياح كونه مكاناً مثالياً للهدوء والاستجمام والبعد عن ضجيج المدينة، ويصنف ضمن أفضل أماكن سياحية في مرسين تركيا وتحيط به أشجار معمرة مثل الصفصاف والبلوط، ويمكن لمحبي الرحلات النهرية استئجار قوارب بأسعار معقولة والقيام برحلة نهرية ممتعة مع مشاهدة أهم معالم السياحة في مرسين سواء التاريخية منها والأثرية، ومن أبرزها نصب تذكاري يوثق ذكرى وفاة الإمبراطور الألماني فيدريك بربروسا.

12- متحف مرسين البحري

متحف تاريخي يقع في منطقة مرسينفي، وتم إنشاؤه بأمر من البحرية التركية كون مرسين من الموانئ البحرية الهامة في تركيا، وافتتح المتحف للجمهور عام 2011م وهو رابع المتاحف البحرية في تركيا بعد مدينة اسطنبول والاسكندرونة وجنق القلعة، ويمثل المتحف في الوقت الحالي أجمل أماكن السياحة في مرسين حيث يضم قاعة رئيسية بمساحة 400 متر مربع يعرض فيها أزياء وملابس عسكرية وأسلحة ونماذج لسفن بحرية وحربية ولوحات تعبر عن أهم المعارك والأحداث التاريخية، وصور لشخصيات بحرية عثمانية وسلاجقة، أما في قاعة العرض التفاعلية فيمكن مشاهدة أفلام فيديو توثيقية للسفينة المحمودية والطراد يافوز والرادارات والألغام والصواريخ والطوربيدات البحرية.

13- قلعة الفتاة

تقع القلعة في جزيرة تقابل ساحل مدينة مرسين في منطقة اروملي، وتشهد القلعة حركة سياحية كبيرة على مدار العام من قبل السكان المحليين والسياح من خارج تركيا، وتعرف بكونها من أجمل المناطق السياحية في مرسين، وعند زيارة القلعة يمكن التجول بين زواياها وأرجائها واستكشافها بشكل كامل والتعرف على تاريخها الذي يرجع لأكثر من ألف سنة، ويمكن الصعود إلى أبراجها ومشاهدة البحر من الأعلى.

14- مغارة غيلندير

مغارة صخرية مذهلة ورائعة الجمال ضمن طبيعة خلابة وساحرة في منطقة حاجي بها قرب مرسين، وهي من أهم أماكن السياحة في مرسين التي يقصدها الناس للزيارة، حيث يمكن الدخول الى المغارة ومشاهدة تجاويفها الصخرية ونتوءاتها وصواعدها النازلة والهابطة، إضافة إلى التعرف على طائر الخفاش الذي يملأ أرجاء المغارة.

15- مول فروم مرسين

تشتهر مدينة مرسين بحركة تجارية قوية وتتجلى بوجود العديد من أسواق مرسين الشعبية والتراثية، إضافة إلى المراكز التجارية الفخمة، ومنها مول فورم مرسين الذي افتتح عام 2007م بمساحة تقدر ب 71500 متر مربع مع وجود حوالي 206 محل تجاري خاص ببيع المفروشات والأثاث المنزلي والمكتبي والأدوات الكهربائية والإلكترونية.

16- مطعم كنتاكي مول فورم مرسين

يقع فرع كنتاكي في مول الفورم في مدينة مرسين، وهو من أشهر مطاعم مرسين الخاصة ببيع الوجبات السريعة من قطع الدجاج المحمرة مع البطاطا المقلية وحلقات البصل والبرجر والكريسبي والتشكيكين ستيك مع وجود قسم مخصص للحلويات والايس كريم.

17- متحف المدينة التاريخي

يبلغ عمر المتحف حوالي 150 عاماً ويتضمن هندسة معمارية فريدة من نوعها تضيف لمسة فنية على تاريخ مرسين وبعدها الثقافي، ويعرض المتحف الذي يمثل أهم نقاط السياحة في مرسين تاريخ التعليم في المدينة وكيفية تحررها، والشهداء الذين سقطوا دفاعاً عنها في معركة غشاناكاكي مع صور لزيارة أتاتورك للمدينة وتل يوموكتيبي.

18- تل يوموكتيبي

هضبة مرتفعة توجد في ضواحي مرسين، وتعد من أقدم المستوطنات الأناضولية التي استضافت العديد من الحضارات التي بقيت آثارها شاهدة عليها حتى الآن، وهذه التلة من أهم مراكز السياحة في مرسين حالياً وتمثل بقعة تاريخية تتضمن بقايا وآثار يعود تاريخها لأكثر من 7000 سنة، واكتشف في المنطقة هيكل وبقايا أواني وجرة يعود عمرها ل450 عام مع مجموعة من الحلي والمجوهرات والعملات المعدنية.

19- مسجد مقدات

يعد المسجد ثاني أكبر المساجد الإسلامية التي أنشئت في فترة قيام الجمهورية التركية بعد مسجد أنقرة الكبير، ويشكل المسجد حالياً أهم أماكن سياحية في مرسين حيث يمتاز بهيكل خارجي مصمم وفق نمط العمارة الإسلامية من حيث النقوش والرسوم والزخارف، ويضم المسجد مصلى كبير ورواق ومحراب الصلاة والقبة الرئيسية بنمط يشبه الطراز العثماني الكلاسيكي مع 6 مآذن وقاعة دراسية ومكتبة دينية ومطبخ ومستوصف صحي.

20- كنيسة تقلا الأرضية

تأسست الكنيسة تكريماً للقديسة تقلا التي وهبت حياتها للمسيحية ورعاياها، واعتبر المسيحيون الكهف الذي عاشت فيه القديسة مكاناً مقدساً بعد أن اختفت، وكان يستخدم سراً كمكان للعبادة، وبعد إطلاق المسيحية بشكل علني عام 312م تم تحويل الكهف إلى كنيسة في القرن التاسع عشر، وحالياً يزورها الناس من كل مكان كونها من أشهر معالم السياحة في مرسين الدينية، حيث تشاهد اللوحات والفسيفساء والكتب التي استخدمتها القديسة تقلا خلال حياتها.

21- شارع الانتيك

أثناء إجراء عمليات التنقيب في مدينة مرسين عام 1995م تم العثور على شارع من جهة الشرق والغرب مع بقايا أثرية لمباني قديمة تعود لفترات زمنية مختلفة، وعلى الرغم من مرور الوقت فإن الشارع بقي محافظاً على أرضيته ليكون من أبرز مواقع السياحة في مرسين، وتشير الأعمدة الموجودة على جانبي الشارع بأن الزمن يعود للعصر الروماني.

22- حديقة كارايكشي الطبيعية

تقع الحديقة في منطقة موت عام 1995م وتم إعلانها كمنتزه وطني من قبل وزارة الغابات التركية، وتمثل الحديقة منتزه ترفيهي يمتد على مساحة 5 هكتارات مع غابة طبيعية جميلة بقرب مجرى نهر خلاب تنتشر على ضفافه أشجار الجميز والصنوبر والسرو، وتضم الحديقة مزرعة لتربية التروات بمختلف الأشكال والأحجام ضمن برك مائية لتربية السمك الطازج مع إمكانية تناول أشهى أنواع التروات في المطعم الريفي الموجود في المنطقة.

23- جسر سيليفكي

يقع الجسر في قلب منطقة سيليفكي في مرسين، وبني الجسر بين عامي 1977و1978م من قبل حاكم منطقة قيليقيا، ويمتاز بكونه جسر حجري متين موجود فوق نهر جوكسو وحافظ على هيئته الأصلية رغم مرور الزمن، وتعرض للعديد من الإصلاحات والترميمات ليظهر بشكله الحالي، ويتكون الجسر الذي يمثل أحد ركائز السياحة في مرسين 5 اقواس مع عدة أقسام على طول النهر، ويمثل نقطة عبور حيوية في المدينة.

24- جسر ألا

جسر قديم بطول 19,65 متر بدأ في استخدامه في القرن الرابع عشر ليكون تحفة معمارية رائعة الجمال وأحد أجمل مناطق سياحية في مرسين، حيث يضم الجسر غرف لتصريف مياه الفيضانات في جانبه الشرقي مع هيكل القوس الرئيسي المصنع بحرفية عالية من مادة الترافرتين الصلبة والمتينة.

25- مدينة تيتيوبوليس

بقعة تاريخية قديمة جداً في مرسين ويرجع تاريخها للعصر الروماني والذي يظهر من خلال كنائسها وأديرتها وقلاعها الحربية ومعاقلها الحربية التي كانت الملاذ الأول للجنود المقاتلين، وما يميز المدينة نقوشها وزخارفها الجميلة مما يجعلها من أهم مواقع السياحة في مرسين الدينية والتاريخية.

26- كهف استيم

من العجائب الطبيعية الفريدة من نوعها في مدينة مرسين التي تجذب الانتباه لزيارتها يومياً من قبل السكان المحليين والسياح القادمين من خارج تركيا كونه من أجمل مناطق السياحة في مرسين، ويدعى الكهف بكهف الربو حيث يفيد مرضى الربو والحساسية الصدرية بسبب قدرته على فتح الأنفاس وتحسين عملية التنفس بسبب هوائه النقي، ويرجح بأن تاريخ الكهف يعود إلى العصر البيولوجي الثالث وتجد ضمنه صالات مرتبطة مع بعضها بطول 200 متر مع وجود متربصات وصواعد ونوازل عملاقة ناتجة عن تراكم معدن السيلكا، وتبلغ رطوبة الكهف في الصيف حوالي 85% وفي فصل الشتاء 95% والكهف مناسب لالتقاط أجمل الصور التذكارية.

27- دير ألهان

دير مسيحي ويمثل بقايا كنيسة كبيرة كانت موجودة في منطقة موت التي كانت مركز انطلاق المسيحية في ذلك الوقت وسميت بآيا صوفيا مرسين، وبسبب العبادة السرية للمسيحية في تلك الفترة بقيت المعابد في أماكن بعيدة ومختفية عن الأنظار وفي مناطق وعرة صعب الوصول إليها، وهذا ما يفسر جغرافية الدير الصعبة وللدير تصميم معماري جذاب من حيث التيجان والأعمدة والأقواس والمساحات الداخلية والخارجية.

28-ضريح الأقدام الأربعة

يوجد الضريح المعروف بسقفه الهرمي في شمال شرق مدينة مرسين القديمة، ويمثل الضريح مثال هام لمواقع السياحة في مرسين التاريخية ويتكون من مخطط مربع الشكل مع غرفة سفلية لها شكل رباعي الزوايا، وطابق وسطي تحيط بجوانبه الأربعة مجموعة من الأقواس مع سقف هرمي بارتفاع 13 متر، وبني الضريح من قبل أحد وجهاء المدينة في القرن الثالث قبل الميلاد ليكون من أبرز معالم السياحة فيها.

29- كنيسة العودة

كنيسة مسيحية صخرية تأسست بشكل كهف صخري كبير في أحد جبال مدينة مرسين مع تصميم معماري خلاب يحتوي على لوحات وقطع فسيفسائية ورسومات دينية من الداخل ومنحوتات وتماثيل لطيور وحمام مع أشكال هندسية وصور لنباتات، وتم تغطية السطح الصخري بالجبس المصنع من القش والجص، وهذه الكنيسة نقطة مركزية هامة للمعتقدات الدينية التي سادت في تلك الفترة، وهي حالياً من أبرز وجهات السياحة في مرسين القديمة.

في نهاية مقالنا تم تسليط الضوء على أهم مواقع السياحة في مرسين والتي تتنوع بين الأماكن التاريخية والأثرية من متاحف وقلاع وكهوف وجسور وأبراج وبقايا مدن قديمة، وبين المنشآت الحديثة من حدائق ومنزهات ومطاعم ومنتجعات هامة.