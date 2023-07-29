أفضل 8 من مطاعم مرسين ننصحك بتجربتها مع العناوين

مرسين هي واجهة السياح الذين يعشقون الطبيعة والبحر والجبال، حيثُ تقع تلك المدينة في منطقة استراتيجية بدءًا من توسطها للبحر الأبيض المتوسط وصولًا إلى الغابات المنتشرة بها، وهذا ما جعلها علامة سياحية وترفيهية، فهي تجمع بين السحر والجمال والحركة، فهي مدينة تقع بالتحديد في الجزء الجنوبي من الساحل التركي، وعادةّ ما يُطلق المواطنون عليها بأنها الموطن التقليدي، فبمجرد تجربة مطاعم مرسين سوف تشعر بالنكهة التركية الأصيلة، سواء في الحلويات أو المأكولات السريعة أو حتى الوجبات الشهية التي بالتأكيد لن تستطيع نسيان مذاقها بحياتك قط.

أفضل مطاعم مرسين

أصبحت المطاعم منتشرة في كُل الأماكن وليست بتلك المدينة فحسب، ولكن ليست جميع المطاعم تقدم الخدمة المطلوبة؛ لذلك جمعنا لك أفضل مطاعم مرسين من حيثُ الخدمة والمأكولات والمشروبات والعناصر كافة التي يقدمونها وذلك حسب ما ذكره الزوار عبر تقييماتهم، فكل المطاعم التي سيتم ذكرها قدّ حصلت على تقييمات عالية.

1- Rina Restaurant

مطعم هادئ يقوم بتقديم الوجبات بدون تلامس، تتنوع الوجبات ما بين الوجبات البحرية والمأكولات التقليدية الشهية، هذا بالتزامن مع مختلف أنواع السلطات سواء الغربية أو الشرقية، كما يُمكنك الحصول على المقبلات الشهية، ويوجد منيو مخصص للشوربات، وليس هذا فحسب بل ما يُميز هذا المطعم عن غيره بأنه مناسب للمناسبات كافة، سواء أعياد ميلاد وغيرها من المناسبات، كما يقوم بتقديم طعام سفري، وهذا أمر لا توفره إلا مطاعم قليلة، لذلك ننصحك بتجربة هذا المطعم في حال كُنت تفكر في قضاء وقت من أجل السياحة في مرسين .

معلومات عن Rina Restaurant

العنوان: Fatih Mah Milenyum Apt, Adnan Menderes Blv. No:4, 33170 Mezitli/Mersin, تركيا، يُمكنك الاطلاع على العنوان بالخريطة عبر الرابط.

Fatih Mah Milenyum Apt, Adnan Menderes Blv. No:4, 33170 Mezitli/Mersin, تركيا، يُمكنك الاطلاع على العنوان بالخريطة عبر الرابط. رقم الهاتف: 903243594600+

903243594600+ ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 12 من منتصف الليل.

2- Chefmezze Mersin

هل فكرت يومًا أن تذهب لمطعم كل شيء فيه حتى الصحون التي يقدمون الطعام بها فريدة من نوعها، نعم، إن القائمين على الخدمة يهتمون بأدق التفاصيل حتى تصاميم الصحون التي يتم تقديم الطعام بها، وبالتالي ينعكس هذا على الطعام، فكل وجبة تم صنعها بدقة، فالوجبة الرئيسية لديهم هي الروبيان مع الفطر والسوفليه ويقدمون معها المقبلات والأيس كريم.

كما أن الوجبة المختارة لا يُمكن أن تخلو من السلطات والمشروبات الشهية، ستجد بالتأكيد الوجبة التي تتمناها في منيو الطعام فهم يقدمون كل أصناف الطعام التقليدية والغربية والشرقية ولكن بنكهة تركية، هذا ما جعله واحدًا من مطاعم مرسين المشهورة.

معلومات عن Chefmezze Mersin

العنوان: Mersin Marina, 33160 Yenişehir/Mersin, تركيا، الاطلاع على العنوان بالخريطة عبر الرابط.

Mersin Marina, 33160 Yenişehir/Mersin, تركيا، الاطلاع على العنوان بالخريطة عبر الرابط. رقم الهاتف: 903243300060+

903243300060+ ساعات العمل: يبدأ العمل في الساعة 10 صباحًا، ويغلق في الساعة 12 من منتصف الليل.

3- Mersin iskele Restaurant

بينما إذا كُنت ترغب في تجربة مطعم يقع بالقرب من المناطق السياحية التي توجد بالمدينة فإليك هذا المطعم، فبالرغم من أن الأسعار مرتفعة نسبيًا ولكن لن تتذوق أجمل من المأكولات البحرية من أسماك وبرمائيات حتى السلطات لديهم ذات طابع خاص، ولكن المميز بحق ليس الطعام فحسب بل وأيضًا الإطلالة المثالية التي تشاهدها أثناء الطعام، وخاصةً وقت الغروب.

كما أن الجلسة بالمطعم مريحة وذلك لاهتمام القائمين عليه بجميع التفاصيل، كما يوجد موقف للسيارات تابع للمطعم، وبالتالي لن تشعر بالحيرة حول المكان التي تريد ترك سيارتك فيه.

معلومات عن Mersin iskele Restaurant

العنوان: Barbaros, Adnan Menderes Blv., 33150 Yenişehir/Mersin, تركيا، الاطلاع على الموقع بالخريطة عبر الرابط.

Barbaros, Adnan Menderes Blv., 33150 Yenişehir/Mersin, تركيا، الاطلاع على الموقع بالخريطة عبر الرابط. رقم الهاتف: 903243254555+

903243254555+ ساعات العمل: يبدأ العمل في الساعة 9 صباحًا، وينتهي في الساعة 12:59 صباحًا.

4- Hacibaba Et Lokantasi

بالرغم أنه يوجد الكثير من المطاعم في مرسين، ولكن يظل لهذا المطعم مكانة في قلب تلك المدينة، فبدايةً فإن المكان نظيف وجميع العناصر التي يتم استخدامها في إعداد الطعام طازجة بالكامل، كما أن الوجبات التي يقدمها المطعم تناسب النباتين أيضًا، فبالرغم من أنه يقدم مختلف أنواع وجبات اللحوم مثل الكباب والفراخ بمختلف أنواعها، لكن يوجد أيضًا وجبات مناسبة للنباتيين، وبالتأكيد جاءت جميع الأسعار مناسبة، بالإضافة إلى أن كثير من الوجبات التي يصنعونها يضيفون إليها السمن العربي، وهذا يضفي مذاقًا مُختلفًا للطعام.

معلومات عن Hacibaba Et Lokantasi

العنوان: Çankaya, İstiklal Cd., 33070 Akdeniz/Mersin, تركيا، الاطلاع على الموقع بالخريطة عبر الرابط.

Çankaya, İstiklal Cd., 33070 Akdeniz/Mersin, تركيا، الاطلاع على الموقع بالخريطة عبر الرابط. رقم الهاتف: 903242381187+

903242381187+ ساعات العمل: يعمل المطعم على مدار 24 ساعة يوميًا.

5- iskele marin restaurant

حسب آراء الزوار فهذا أفضل مطعم في مرسين في كل شيء، فقد اشار أحد الزوار بأنه مطعم متكامل، فالخدمة ممتازة والأصناف التي يقدمها مناسبة لكل الأذواق، ولكن الأهم من كل هذا هي الإطلالة، فهو واحد من أشهر مطاعم مرسين على البحر ، المطعم يوفر كل أنواع المأكولات البحرية وهذا ناهيك عن السلطات.

ثم بمجرد انتهائك من إتمام وجبتك لا تنسى أن تجرب صحون الفاكهة، حيث يقدمون كل أنواع الفواكهة حتى تلك التي لا نحصل عليها بسهولة تتوفر لديهم، ولكن قد تكون أسعارها مرتفعة قليلًا، ولا يجب أيضًا أن تفوتك المشروبات التي يقدمونها.

معلومات عن iskele marin restaurant

العنوان : Eğriçam Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı, Mersin Marina No:33, 33010 Yenişehir, تركيا، زيارة الموقع على الخريطة عبر الرابط.

: Eğriçam Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı, Mersin Marina No:33, 33010 Yenişehir, تركيا، زيارة الموقع على الخريطة عبر الرابط. رقم الهاتف: 904442410+

904442410+ ساعات العمل: يبدأ العمل في الساعة 9 صباحًا، وينتهي العمل في الساعة 12 صباحًا.

6- Balikci

يُمكنك التنبؤ بنوع الوجبات التي يقدمونها من اسم المطعم، فهو واحد من أشهر مطاعم سمك في مرسين ، يندرج ضمن قائمة المطاعم البحرية الأعلى تقييمًا، فتلاحظ أن جميع الخضروات والعناصر التي يستخدمونها بالطعام طازجة، ولديهم مذاق ولا أروع، كما يستخدمون بهارات مميزة على وجبات الطعام تجعلهم يتفردون بهذا المذاق المثالي.

ويوجد أنواع مختلفة من الأسماك سواء المغطى بالصوص أو الذي يغطيه طبقة مقرمشة مثالية والمشوي أيضًا، كما يتوفر لديهم مختلف أنواع الشوربات، وبالتأكيد لا تنسى تجربة المقبلات لديهم.

معلومات عن Balikci

العنوان: Gazi, 1314. Sk. No:20/A, 33130 Yenişehir/Mersin, تركيا، الاطلاع على الموقع بالخريطة عبر الرابط.

رقم الهاتف: 903243254308+

903243254308+ ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 10 صباحًا وينتهي في الساعة 10 مساءً.

7- Suriye Sahili Restoranı

لن نخبرك أنه أفضل مطاعم مرسين فحسب، بل هو أشهرهم أيضًا، وذلك لأن أصحاب هذا المطعم تميزوا بمزجهم بين النكهة التركية والسورية جعلهم يتفردون بالمذاق المميز لتلك الوجبات التي يقدمونها، لذلك نجد يتفرد من بين عدة مطاعم سورية في مرسين.

لكنه من المطاعم الشعبية لمن يفضلون هذا النوع من المطاعم يقدم الفلافل والوجبات السورية، فهم يقدمون وجبات مناسبة للغداء والعشاء، والمكان أيضًا مناسب للأطفال والعائلات، وجميع العناصر التي يتم استخدامها حلال.

معلومات عن Suriye Sahili Restoranı

العنوان : Kültür، No:, Silifke Cd. No:79، 33010 Akdeniz/Mersin، تركيا، يُمكنك زيارة الموقع على الخريطة اضغط هنا.

: Kültür، No:, Silifke Cd. No:79، 33010 Akdeniz/Mersin، تركيا، يُمكنك زيارة الموقع على الخريطة اضغط هنا. ساعات العمل: يبدأ العمل في الساعة 10 صباحًا وينتهي في الساعة 11:30 مساءً.

8- مطعم البركة مندي

هل فكرت في تجربة مطاعم عراقية في مرسين ؟ نعم مطاعم تقدم وجبات عراقية وتركية، هو واحد من المطاعم العربية التي تقدم أذكى المأكولات الشهية من شاورما وماندي وبالتأكيد ستحصل على حبات البطاطا بجانب كل وجبة، المطعم مناسب لوجبات الغداء، وبالرغم من أن مساحته ليست كبيرة ولكنه يحظى بشعبية كبيرة، وهذا يرجع إلى جودة اللحوم المستخدمة في الكباب وغيره من الوجبات، كما يُمكنك تناول الطعام في الداخل أو أمام المطعم في الهواء الطلق، وأهم ما يميزه أنه يقدم الطعام في ساعات متأخرة من الليل، لهذا يُمكنك تجربة مطاعم عربية في مرسين وبتكلفة مناسبة.

معلومات عن مطعم البركة مندي

العنوان: Yeni، No:, Babil Cd. No:3، 33330 Mezitli/Mersin، تركيا، زيارة الموقع على الخريطة اضغط هنا.

Yeni، No:, Babil Cd. No:3، 33330 Mezitli/Mersin، تركيا، زيارة الموقع على الخريطة اضغط هنا. ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 12 من منتصف الليل.

مطاعم مرسين كافة التي تم ذكرها من السهل عليك الوصول لها من خلال العناوين والمواقع التي تم ذكرها، فكل مطعم تم ذكره قدّ أوصى به الزوار أولًا بجميع الخدمات التي يوفرها بدءًا من طريقة تعامل مقدمي الخدمة حتى نوع المأكولات والمشروبات التي يقدمونها.