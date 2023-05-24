عيد الإستقلال الأردني هو أهم حدث في تاريخ الأردن، ويوجد العديد من الأشعار التي تغنّت بالأردن وفيما يلي أجمل أبيات شعر عن الأردن قصير:

أبيات شعر عن الأردن قصير

أردنّ أنت الهوى

قصيدة أردنّ أنت الهوى غنتها المطربة اللبنانية فيروز وكتبها سعيد عقل، وفيها قال:

أردن أرض العزم أغنية الظبى

نبت السيوف وحد سيفك ما نبا في

حجم بعض الورد إلا إنه لك شوكة

ردت إلى الشرق الصـبا فرضت على

الدنيا البطولة مشتهى وعليك ديناً لا يخان

ومذهبا في حجم بعض الورد إلا إنه لك شوكة

ردت إلى الشرق الصـبا وفدت تطالبني بشـــــــعر

لدنة ســـمراء لوحّها الملام وذوّبا من أي أهل أنت

قالت من الألى رفضوا ولم تغمد بكفّهم الشـــبا فعرفتها

وعرفت نشأة أمة ضربت على شرف فطابت مضربا إلاك

أنت فلا صباح ولا مســــا إلا في يدك الســـلاح له نبا

شـــــيم أقول نسيم أرز هزّني وأشــــد كالدنيــا إلى تلك الربى

أردنّ أنت الهوى

كتب قصيدة أردنّ أنت الهوى الشاعر عارف محمد العلي اللافي، ومن أجمل أبياتها:

أردن أنت الهوى والعشق والأرب يا قلعة

حدثت عن مجدها الكتب فيك المدائن شريان

وأوردة وأيها كان يصبيني ويختلب "عمان" أية نجوى

فيك تبلغني ريا وأي رواء منك ينسكب يفتح الشوق فيها

ألف مضطرب لنا من القول إما سد مضطرب يخوض

في كل عذب من مسالكها ولا يضيق بها عذل ولا عتب

سهول "إربد" قد ماست سنابلها تيها وعرش في وديانا

العنب إذا يلم بها طرفي على عجل تكاد تقتلني الأحزان

والكرب إن كان ظني أنا لن تجمعنا الدنيا فقد يتسنى

في لقا أرب "السلط" ترتع والوديان في جذل نشوى

بوادي الشتا فالقطر ينسكب طلت على الغور من أعلى

مشارفها فانداح من شغف فانداحت الهدب والسرو سبح

والأطيار في رغد لله درك كم ضاء بك الذهب

معايدات عيد الإستقلال الأردني: أجمل عبارات التهنئة بعيد الإستقلال

أنشودة عن عيد الاستقلال الأردني