ما هي أضرار كسوف الشمس على الصحة؟ يعتبر كسوف الشمس حدث كوني عظيم يحدث في 25 أكتوبر 2022 ويتكرر كل فترة على سطح الأرض،وهو ظاهرة طبيعية تحدث بسبب مرور القمر أمام الشمس مما يحجب ضوء الشمس عن الأرض.

أضرار كسوف الشمس على الصحة قد تكون بعضها مؤقتًا أو دائمًا، نذكر فيما يلي أبرز أضرار كسوف الشمس على الصحة:

أضرار كسوف الشمس على الصحة

أضرار كسوف الشمس خمول وتعب

يؤثر كسوف الشمس على صحة الجسم بشكل عام، وقد يشعر البعض بخمول وتعب بالجسم والرغبة الشديدة بالنوم.

أضرار كسوف الشمس المزاج

كسوف الشمس يمتلك طاقة غريبة جداً تؤثر سلباً| على الحالة المزاجية للشخص وتكون مشاعر الغضب والحزن الشديد هي المسيطرة على الأغلب.

أضرار كسوف الشمس تلف شبكية العين

إن التعرض المباشر للشمس دون حماية يتسبب إلى اعتلال شبكية العين، وقد ينتج عن ذلك تدمير أو تلف في خلايا الشبكية وهي الجزء المسؤول عن نقل ما تراه إلى الدماغ، وقد يحتاج الضرر الناجم عن كسوف الشمس ساعات أو حتى أيام حتى يتم ملاحظته أما في اللحظة ذاتها فلن تشعر بأي أعراض تذكر.

أضرار كسوف الشمس تشوهات خلقية

حسب المعتقدات يعتبر تعرض المرأة الحامل لكسوف الشمس قد يعرض صحتها وصحة طفلها للخطر، يمكن للخروج أثناء كسوف الشمس أن يصعب عملية الولادة على الحامل ويزيد من خطر إصابة الطفل بالتشوهات الخلقية.

أضرار كسوف الشمس مشاكل في الجهاز الهضمي

يعتقد أن تناول الطعام أو الشراب أثناء فترة كسوف الشمس يزيد من فرصة إصابتك بمشاكل في الجهاز الهضمي، لذلك لا ينصح باستهلاك الطعام والشراب بكثرة خلال فترة كسوف الشمس.

أنواع كسوف الشمس

كسوف الشمس الكلي: يحدث عندما يحجب القمر الشمس بشكل كامل حيث يضيء الغلاف الجوي الخارجي للشمس حول القمر عندما يحجب الشمس.

كسوف الشمس الجزئي: يحدث كسوف الشمس الجزئي عندما يحجب القمر جزءًا من الشمس فقط. قد يعرض النظر إلى كسوف الشمس الجزئي عيناك للخطر.

أدعية ‏الكسوف

اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً، ولاموتاً ولا حياة ولا نشوراً، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيما عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما فضيت، نستغفرك ونتوب إليك، فلولا أنت ما تبنا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك.

سبحانك يا الله، غفرانك يا الله، سبحان الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، كلُ ُ في فلكِ يسبحون، يا من يسبح له كل شيء من مخلوقاتهِ، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما شكرناك حق شُكرك.

من أدعية ‏الكسوف الجزئي للشمس، اللهم يا رب تقبل منا اٍنك أنت السميع العليم، وتُب علينا اٍنك أنت التواب الرحيم .

اللهم صل على سيدنا مُحمد، النبي الأمي، الطاهر الذكي، الذي قال فيه العظيم، وإنك لعلى خُلق عظيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدارهِ العظيم".

من أدعية ‏الكسوف الجزئي للشمس، اللهم إنا نستغفرُكَ ونتوب إليك، توبة عبد ظالمِ لنفسهِ لا يملك لنفسهِ ضراً ولا نفعاً، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشوراً.

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، اٍنه لا يذل مَن واليت، ولا يعزُ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اٍليك.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية، والمعافاة الدائمة، في الدين والدنيا والآخرة، يا رب العالمين، يا قاضى الحاجات، ويا مُجيب الدعوات، ويا غافر السيئات، ويا ولى الحسنات، ويا دافع البليات، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام العظيم ذنباً إلا غفرته، ولا عيباً إلا سترته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا دعاءً إلا استجبته، ولا تائباً إلا قبلته، ولا ظالماً إلا هديته، ولا مظلوماً إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضي، ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين، هذا من أدعية ‏الكسوف الجزئي للشمس.

من أدعية ‏الكسوف الجزئي للشمس، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانهُ ما أعظم شأنه.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمةُ أمرِنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلح لنا آخرتنا التي اٍليها معادنا، واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، واجعل الموتَ راحةً لنا من كلِ شر.

أعمال نقوم بها عند كسوف الشمس

التوبة إلى الله عز وجل والتقرب إليه

الإكثار من الذكر والدعاء

الاستغفار

إخراج الصدقات

ماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يشهد كسوف الشمس؟

طبيب البوابة: نصائح ومحاذير مشاهدة كسوف الشمس