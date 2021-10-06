مكة المكرمة هي مدينة مقدسة لدى المسلمين، ويوجد فيها المسجد الحرام والكعبة التي تعد قبلة المسلمين في صلاتهم.

تقع مكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية وتبعد عن المدينة المنورة حوالي 400 كيلومتر في الاتجاه الجنوبي الغربي، وعن مدينة الطائف حوالي 75 كيلومترا في الاتجاه الشرقي، وعلى بعد 72 كيلو مترا من مدينة جدة وساحل البحر الأحمر، وأقرب الموانئ لها هو ميناء جدة الإسلامي، وأقرب المطارات الدولية لها هو مطار الملك عبد العزيز الدولي.

أفضل فنادق مكة المكرمة 2021

فندق أبراج الصفوة - دار الغفران

هيلتون سويت مكه

فندق برج ساعة مكة الملكي فيرمونت

بولمان زمزم جراند سويتس

فندق جبل عمر كونراد

دار التوحيد إنتركونتيننتال

حياة ريجينسي مكة

فندق أبراج الصفوة - دار الغفران

مكة سويس اوتيل

جبل عمر دبل تري من هيلتون مكة

فندق هيلتون مكة للمؤتمرات

يعد تصريح الدخول إلى الأراضي السعودية هو أول المهام التي يجب عليك التأكد من إنجازها، إن تحقق من إمكانية حصولك عليها من خلال موقع التأشيرة الإلكترونية على شبكة الانترنت، أو عبر زيارة ممثل المملكة في بلدك.

وكما أتيح مؤخراً إمكانية الحصول على التأشيرة السياحية لـ49 دولة فور وصول مواطنيها للمملكة. وتختلف أنواع التأشيرات من (زيارة – عمل- حج – عمرة- سياحة) ولهذا يجب الالتزام بنوع التأشيرة وشروطها ومدتها. ويُستثنى من ذلك مواطني دول الخليج.

ولا يوجد مطار في مكة المكرمة ويمكنك الحجز عبر المطارات الموجودة في جدة أو الطائف أو المدينة المنورة، وفور أن تصل إلى السعودية يمكنك طلب سيارة أجرة، أو أن تركب باص النقل الجماعي، أو أن تستأجر سيارة خاصة وحينها ستكون محظوظاً إذا كان فندقك يقدم خدمة مواقف السيارات الخاصة كفندق شذا مكة. أما بالنسبة للتنقلات داخل مكة فإن المواصلات العامة هي الأفضل لحفظ الوقت.

المناخ في مكة المكرمة

تتميز مكةالمكرمة بمناخ صحراوي حار وتحتفظ مكة المكرمة بدرجة الحرارة المرتفعة نسبيا في فصل الشتاء، والتي يمكن أن تتراوح بين 18 °م (64 °ف) في الليل إلى 30 °م (86 °ف) في النهار، وتكون درجات الحرارة في الصيف شديدة الارتفاع، وغالبًا ما تتجاوز 40 °م (104 °ف) خلال النهار، وتنخفض إلى 30 °م (86 °ف) تقريبا في الليل.

أهم الأماكن السياحية التي يمكن زيارتها في مكة

متحف مكة المكرمة للآثار والتراث

معرض عمارة الحرمين الشريفين

جبل ثور

مركز التسوق مكة مول

نظام العمرة الجديد 2021

أعلنت وزارة الحج والعمرة8 أغسطس/ آب 2021 أنه سيتم "استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيا اعتبارا من الإثنين 9 أغسطس/ آب 2021، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف".

الدول الغير مسموح لها بالعمرة 2021

1- الولايات المتحدة الأمريكية

2- مصر

3- جنوب أفريقيا

4- فرنسا

5- إيطاليا

6- سويسرا

7- المملكة المتحدة

8- السويد

9- ألمانيا

10- الأرجنتين

11- البرازيل

12- إندونيسيا

13- اليابان

14- الصين

15- تركيا

16- الهند

17- باكستان

18- إيران

19- ليبيريا

20- غينيا بيساو

21- جزر فيرو

22- البرتغال

23- إيرلندا

24- أرمينيا

25- الجبل الأسود

26- مقدونيا

27- نيكاراغوا

28- هونغ كونغ

29- مكاو

30- تايوان

31- لبنان

32- الإمارات العربية المتحدة

33- كوراكاو

4 دول مناسبة للسفر في موسم الخريف

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