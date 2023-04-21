البوابة - الفرق بين صلاة عيد الفطر وصلاة الجمعة تختلف صلاة الجمعة عن صلاة عيد الفطر، إذ يظهر الاختلاف من حيث حكم كلٍّ منهما؛ صلاة الجمعة فرض، أما صلاة عيد الفطر تتراوح بين السنّة وفرض الكفاية، وشروط الصحّة التي تتعلّق بكلٍّ من الصلاتَين؛ يُشترط في صلاة الجمعة مثلاً أن يحضرها أربعين من الرجال المُقيمين في كلّ بلدة، وغيرها من الشروط التي لا تُشترَط في صلاة عيد الفطر.

وقت صلاة الجمعة يكون وقت الظهر، أمّا وقت صلاة عيد الفطر يكون عند طلوع الشمس،ويتمّ التكبير في صلاة عيد الفطر بعدّة تكبيرات قبل البدء بالقراءة، أما صلاة الجمعة تُصلّى كغيرها من الصلوات.

أدعية يوم الجمعة

يا رب يارب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم، سأدعو لقلب قريب مِن قلبي، اللهم ارزقه ما يريد وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد، اللّهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب.

اللهم لا تحرم سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عنى مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عنى برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ماشئت بعدهما. اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولامضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

لا إله إلّا الله الملك الحق المبين لا إله إلّا الله العدل اليقين، لا إله إلّا الله ربنا ورب آبائنا الأولين سبحانك إنّي كنت من الظالمين، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حيّ لا يموت بيده الخير وإليه المصير وهو علي كلّ شيء قدير.

أدعية عيد الفطر

اللهم اغفر لحيِّنا، وميِّتنا، وشاهدنا، وغائِبنا، وصغيرنا، وكبيرنا، وذكرنا، وأثنانا.

اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعفُ عنه، وأكرم نُزُلَه، ووسِّع مُدْخَلَه، واغسله بالماء والثَّلج والبَرَد، ونَقِّه من الخطايا كما يُنَقَّى الثوبُ الأبيضُ من الدَّنَس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنة، وقِهِ فتنةَ القبر وعذابَ النار.

إلهي وقد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودّةِ وصلةِ الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه يا من بذكرك تطمئنُّ القلوب الخائفة.

إلهي اكتبنا مع من مننتَ عليهم بجناتكَ الوارفة، وأدم علينا نعمك وعطاياك الكافية، يا من لا يخفى عليه خافية، بحقّكَ على عبادك يا أكرمَ الأكرمين، يا رحمنُ يا رحيم.

إلهي بكلامك تستقرُّ العقولُ الراجفة.

اللهم مَن أحييتَه منا فأَحْيِهِ على الإسلام، ومَن توفيتَه منا فتوفَّه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجرَه، ولا تُضلنا بعده.

إلهي لكَ صمنا شهركَ الذي فضلت واستخلصتَ لنفسك، وجعلتهُ أجرًا للمؤمنين وغفرانًا للمذنبين.

إلهي غفرانك اللهمَّ غفرانكَ عن آثامنا الموبقة، وعن أخطائنا المغرقة، فما من غافرٍ إلاك وما من عافٍ سواك.

إلهي يا معطي من تشاء ومانع من تشاء إلهي فاعطنا اللطفَ والرحمةَ، وامنع عنا البطشَ والنقمة، وامدد لنا من لدنكَ رزقًا حلالًا بمعرفتكَ وطاعتك.

اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به. اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نورًا وضياء إلى يوم يبعثون.

دعاء قبل أذان المغرب يوم الجمعة

​دعاء عيد الفطر 2023