ها هو يوم المرأة العالمي جاء حاملاً معه الكثير من الفرح، السعادة والبهجة لكل إمرأة في العالم، "موقع البوابة" يُبارك عليكم يوم المرأة العالمي ويُقدم لكم بطاقات تهنئة يوم المرأة العالمي 2022 لتشاركوها مع أحبائكم هذا اليوم.

بطاقات تهنئة يوم المرأة العالمي

منشورات عن يوم المرأة العالمي

كل عام وأنتم بخير... يوم المرأة العالمي سعيد.

يليق بكِ أن تكوني ضوءًا لا ينطفىء، أن تكوني وردًا لا يموت، وماءٌ لا يجف، يليق بكِ أن تكوني كل الأشياء السعيدة التي لا يمكن أن يعبرها الحزن يوماً ما.

صباح الخير لكل نساء العالم، للمرأة البيضاء، المرأة الحنطية، لكل طفلة وصبية وعجوز، موظفة كانت أو طالبة، أو ربة منزل، لكل أم، أخت، إبنة، لكل إمرأة كانت عزباء متزوجة أرملة، مطلقة، صباح الخير يامن تنادون بالأوطاون.

من أجمل منشورات عن يوم المرأة العالمي، أنتِ العيد أيتها الأنثى، وأنت الكلمة التي تختصر العالم، بتائك المربوطة يرتبط العالم كله فيأمن من الضياع.

لست تاء تأنيث زائدة في آخر الكلمة، أنت الكلمة وأنت المعنى وأنت أداة ربط الجملة بعضها إلى بعض، عيدك سعيد أيتها المرأة.

من المرأة يستمد العالم قوته، وإلى المرأة تصرف تلك القوة، في كتف كل رجل يساندها، في الأب والأخ والزوج والابن، فكل عام والمرأة مصدر القوة ومستودعها ومستقرها.

ومن منشورات عن يوم المرأة العالمي، إلى العينين اللتين تختصران العالم، إلى القلب الذي يتسع للعالم، إلى المرأة التي تعادل الدنيا وترسم ملامح العالم، عيدك حب وسعادة.

أقوال عن يوم المرأة العالمي

المرأة أبهج ما في الحياة "كونفوشيوس"

المرأة طائر جميل تقتله الأقفاص "أرسطو"

المرأة مثل الزهرة إذا اقتلعت من مكانها تتوقف عن الحياة "شكسبير"

المرأة هي أكبر مُربية للرجل فهي تُعلمه الفضائل الجميلة وأدب السلوك ورقّة الشعور "أناتول فرانس"

المرأة أحلى هدية خص الله بها الرجل "جويار"

خلقت المرأة لتشعرنا بمعنى الحياة فهي مثال الرقة والكمال "فولتير"

كلمة شكر في اليوم المرأة العالمي

شكراً لكل أم، أخت، صديقة، زميلة، معلمة، عاملة، جدة، طفلة... شكرًا لكل نساء العالم.

كلمة شكر في اليوم المرأة العالمي، شكراً لكل أنثى رقيقة، لطيفة، حنونة.

للمرأة الفضل بعد الله في كل طفل كبر، وفي كل زرع نما وأثمر، فشكرا لكل نساء الأرض لكل خير بهنّ حضر.

لطالما قدمت الأنثى أشياء عظيمة غيرت شكل الحياة وإعادة ترتيب التاريخ، وفي يومها لا بد أن تشكر على ما قدمت، وفيما يلي كلمات شكر مميزة للمرأة في اليوم العالمي لها:

لكل دمعة وكل ابتسامة، لكل ارتجاف وكل ثبات، لكل لطف فيك وكل عنف، شكرا يا امرأة تحيك العالم بألوان روحها.

من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومن لم يشكر المرأة لم ير من الناس حقيقتهم ولم يدرك جوهرهم فتنكر لفضلها فيهم، للمرأة دائما الشكر الكبير والحب الكبير.

لعطاياك اللامتناهية، وقلبك الذي لا يحده شيء، وروحك الفياضة إلى ما لا نهاية، للمرأة التي تسعى لتجمل قلبها قبل وجهها شكرا.

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