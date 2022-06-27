أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر ذي الحجة الذي يحمل للمسلمين الفرح الكبير حيث يضم هذا الشهر مناسك الحج وهي أحد أركان الاسلام الخمسة، وكما يضم هذا الشهر في الـ 10 منه عيد الأضحى والذي سمي بهذا الاسم لقيام المسلمين فيه بتقديم الأضاحي.

تهنئة عيد الأضحى قصيرة

أصدقائي كل عام وقلوبكم تنبض محبة وجمال.

تهنئة عيد الأضحى قصيرة، يسعدني أن أتقدم لكم بأحر التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده عليكم وعلى ذويكم باليمن والخير والبركة وكل عام وأنتم بألف خير.

بكل رشة عطر، بكل زخة مطر، وبعدد من حج واعتمر أهنئكم أعزائي بقدوم عيد الأضحى قبل كل البشر.

تهنئة عيد الأضحى 2022، عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بالف خير.

تهنئة عيد الأضحى قصيرة، كل عيد والخير دربك وممشاك والبسمة دوم ما تفارق شفاك وجنة ربي هي سكناك.

يسرني أن اعنئكم بالعيد السعيد أعاده الله علينا وعليكم بالخير، كل عام وأنتم بخير.

كل عام وأنتم فرحتي أمام هذا العالم وضحكة الهناء في عيناي، كل عام وأنت لذة العيد، عيد أضحى سعيد.

في صباح عيد الأضحى المبارك احب أقول لك، كل عام وأنت بخير وكل عام والسعادة لا تفارقك، وكل عام وأنت فرحة العيد، تقبل الله منك صالح أعمالك.

تهنئة عيد الأضحى 2022، اسمى التهاني والتبريكات نقدمها لحضراتكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة وكل عام أنتم بألف خير.

عبارات تهنئة عيد الأضحى للاصدقاء

كل سنة وصديقتي وأختي حبيبتي بألف خير، ربنا يسعد قلبك وحياتك، ويرزقك من فضله وكرمه.

كل سنة وأنتِ طيبة يا مهما عني بعتي فأنتِ روحي وكأنك بنتي.

أهنيك يا صديقي الغالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك عيدك مبارك وكل عام وأنت بخير مِن العائدين والفائزين تقبل الله منا و منكم.

كل سنة وأنتِ طيبة يا دائماً مني قريبة في كل شدة و محنة، ربنا يخليكِ يارب.

صديقي الصدوقة والغالي كل عام وأنتِ بخير وأسأل الله أن يتقبل طاعتك وصيامك وقيامك وأن يجعل العيد لك كُله فرح وسرور.

كل عام عيدك أحلى، ربنا يفرح قلبك و يسعدك، عيد سعيد.

إلى من قطف الإبتسامة وطبعها على أحزاني، إلى من علّمني هندسة العبارة وكسر حواجز قلمي، إليك أرسل التهاني قبل كل البشر، كل عام وأنت بخير.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك تهنئة من القلب كل عام وأنت يا "الاسم" بخير.

رسائل تهنئة عيد الأضحى اسلامية

كل عام وأنتم جميعاً وأحبابكم بخير وصحه وسلامه وعساكم من عواده.

أطيب التهاني لكم بمناسبة عيد الاضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير و أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال و كل عام وانتم بخير.

بخالص الأماني وأجمل الأمنيات تزف معاني الفرح بقدوم عيد الأضحى السعيد كل عام وأنتم بكل خير.

كل عام والأمةالإسلامية بألف خير عيدكم مبارك وأعاده الله علينا وعليكم بالخير والسلامة.

نتقدم إليكم أحبتي بأسمى آيات التبريكات والتهاني بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.

كل عام وأنتم بخير وبصحة وسلامة، وعساكم من عواده وعسى افراحكم تدوم بصحبة أحبابكم.

كل عام وأنتم بخير وعسى ربي يعيده عليكم أعوام عديدة وأزمنة مديدة وأنتم بخير وصحة وعافية وأحسن حال.

عيد أضحى مبارك يا غاليتي.

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