​ماذا في توقعات أبراج عالم الفلك لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وكيف سيكون حظك لهذا الشهر؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022:

كيف سيكون حظك لهذا الشهر؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022:

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 برج الحمل 21 آذار – 20 نيسان

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 برج الحمل 21 آذار – 20 نيسان، يعتبر شهر نوفمبر شهرٌ مثمر يا عزيزي برج الحمل، وسوف تتطوّر فيه الأحداث بشكل جميل وبنّاء، لا أعدك بأرباح طائلة على الصعيد المادي، وتنفرج عقدة ما قبل تاريخ23 ، كرّر المحاولات فهي ممتازة جداً، أما من الناحية الصحية مارس الرياضة بشكل مستمر ولاتتكاسل.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 برج الثور 21 نيسان- 20 أيار

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 برج الثور 21 نيسان- 20 أيار، هناك يا عزيزي برج الثور تطور كبير وتحسّن في الأجواء هذا الشهر، وسوف تلمس تطوراً كبيراً ابتداءً من اليوم الاول، تكون الحيوية في أوجها والمعنويات مرتفعة جداً، فتنفتح أمامك ابواب عديدة ويسهل عليك الإنتقال من امر الى آخر، حاول في هذا الشهر أن تهتم بصحتك أكثر.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 برج الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 برج الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران، في شهر نوفمبر لا تخرج عن إطار المهمة الموكولة إليك والتزم الحياد يا عزيزي برج الجوزاء، فقد تكثر المآخذ عليك، وتضطر إلى تحصين جبهتك والدفاع عن نفسك، قد تغيب عن حدث كبير او تغيب، وربما تنكر البعض لإنجازاتك، هذه هي الطبيعة البشرية التي تسودها النفعية والمصالح بينما يقل عدد الناس المتمسكين بمبادئهم والذين يرفعونها فوق المصالح، انتبه لصحتك في هذا الشهر.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 برج السرطان 22 حزيران –22 تموز

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 برج السرطان 22 حزيران –22 تموز،وقت الكفاح والاجتهاد ها أنت أمام مفترق طريق،سوف تلوح أعمال كثيرة في الأفق وتراكمات وتعب وإرهاق، ما يستدعي الكثير من التحضير والبرمجة والترتيب واستباق الأمور ووضع البدائل والتفكير في حلول.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 برج الأسد 23 تموز – 22 آب

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 برج الأسد 23 تموز – 22 آب،يمكن التحدث يا عزيزي عن فترة من التحرر تمر بها الآن ومن الحظ الذي يفاجئك في بعض الأحيان لتنفيذ آمالك ورغباتك المهنية وتتوصل الى الاستقرار المالي الذي يبدأ بالتجسد في هذا الشهر، لقد انتهت الفترة الرمادية وزمن الجهود الضائعة والعقيمة، أنت اليوم على طريق النهضة ولو مررت ببعض التعب أو القلق.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 برج العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 برج العذراء 23 آب ـ 22 أيلول، لا تخرج من شهر نوفمبر عن إطار المهمة الموكولة إليك والتزم الحياد، فقد تكثر المآخذ عليك، وتضطر الى تحصين جبهتك والدفاع عن نفسك، يا عزيزي قد تغيب عن حدث كبير أو تغيب، وربما تنكر البعض لإنجازاتك، هذه هي الطبيعة البشرية التي تسودها النفعية والمصالح بينما يقل عدد الناس المتمسكين بمبادئهم والذين يرفعونها فوق المصالح.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 برج الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 برج الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول، أجواء حذرة ومتقلبة في شهر نوفمبر، وسوف تكون أجواؤه حذرة ومتقلبة نسبياً، جو من التردد والحساسيات، فقد يطرأ ما يثير المواجهات في كل لحظة. حاول أن تكون حذراً وإيجابياً، حتى تتجنَّب الاحتكاكات التافهة، من الناحية الصحية حاول أن تلتزم بنظام غذائي صحي ابدأ به من اليوم.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 برج العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 برج العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني،

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 برج القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 برج القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول، من بداية الشهر ضع استراتيجية لأعمالك وحاول أن تبعد عنك الناس المتربصين بك والمستائين من نجاحك وانتبه من ناحيتهم، لأنك سوف تنتصر على هؤلاء الناس وتتقدم بمساعيك نحو التعويض عن خسارة سابقة إذ تتاح لك فرصة جيدة ومناسبة لمتابعة عمل انقطع يا عزيزي، سوف تتحسن أوضاعك المالية بدون أي شك واذا كنت قد تعرضت لخسارة أو إفلاس فإنك سوف تستعيد أنفاسك وربما تتلقى عرض جيد من مؤسسة أو مرجعية عرفتها بالسابق لمزاولة عمل جديد أو تولي مهمة غبت عنها، قد يخاف منك البعض يا عزيزي القوس ويعترضون طريقك وتضطر إلى اعتماد أساليب جديدة لنيل رضا بعض الجهات، أنت تضحي ببعض الشروط لكنك تتوصل إلى السلام مع نفسك في منتصف هذا الشهر، أما من الناحية الصحية حاول أن تمارس الرياضة وتلتزم بها منذ بداية الشهر والتزم بنظام غذائي صحي، رقم الحظ:1.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 برج الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 برج الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني، أوقات جيدة سوف تعيشها في شهر نوفمبر، لكنه يحمل جوّاً من التردد والحساسيات، فقد يطرأ ما يثير المواجهات في كل لحظة، يا عزيزي حاول أن تكون حذراً وإيجابياً، حتى تتجنَّب الاحتكاكات التافهة.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 برج الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 برج الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط، يسطع نجمك في شهر شهر نوفمبر وتمارس هوايتك في التواصل مع الآخرين والخروج بأفكار مبدعة ومبتكرة، لكن حاذر من بعض الذين يحاولون استفزازك، لأنك اذا تصرفت بطريقة غير مسؤولة أو انفعالية فربما تنقلب الأمور ضدك.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 برج الحوت 19 شباط – 20 آذار،يمكن التحدث عن فترة من التحرر تمر بها الآن ومن الحظ الذي يفاجئك في بعض الأحيان لتنفيذ آمالك ورغباتك المهنية وتتوصل إلى الاستقرار المالي الذي يبدأ بالتجسد في شهر نوفمبر، يا عزيزي الحوت لقد انتهت الفترة الرمادية وزمن الجهود الضائعة والعقيمة، أنت اليوم على طريق النهضة ولو مررت ببعض التعب او القلق، أما من الناحية الصحية أمورك جيدة لكن أكثر من شرب الماء حتى لا تتسبب بالجفاف.

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