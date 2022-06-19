اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الإثنين 20 حزيران/يونيو 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الإثنين 20 حزيران/يونيو 2022:
حظك اليوم الإثنين 20 حزيران/يونيو 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
توقعات الأبراج لشهر حزيران/يونيو 2022
حظك اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً: حاول السيطرة على أعصابك اتجاه المستفزين في العمل.
- حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: تشارك شريكك بنشاطات متنوعة.
- حظ برج الحمل اليوم صحياً: حاول السيطرة على نفسك من تناول الأطعمة المالحة.
- برج الحمل الرجل اليوم: لا تقول ما يخطر ببالك لعائلتك كن أوعى يا عزيزي.
- برج الحمل المرأة اليوم: حاولي التغلب على مخاوفك يا عزيزي.
حظك اليوم وتوقعات برج الثوراليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً: تشعر بالرغبة بالعمل حاول أن تعمل سيرة ذاتية مرتبة.
- حظك اليوم برج الثور عاطفياً: أمورك العاطفية ليست على ما يرام.
- حظ برج الثور اليوم صحياً: أكثر من تناول الخضار والفواكة يا عزيزي.
- برج الثور الرجل اليوم: لا تبالغ في ردة فعك اتجاه أي شيء لا يناسبك.
- برج الثور المرأة اليوم: حاولي السيطرة على أعصابك أمام المستفزين.
حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران
- برج الجوزاء اليوم مهنياً: لا تبوح بأسرارك للزملاء والمدرا، انتبه.
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً: جدد مشاعرك مع شريكك.
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: التزم بتناول الألبان بشكل يومي لترتفع نسبة الكالسيوم لديك.
- برج الجوزاء الرجل اليوم: تشعر بعدم الراحه وبالضييق.
- برج الجوزاء المرأة اليوم: لا تبالغي في ردات فعلك في المنزل.
حظك اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً:حاول الالتزام بالرد على إيميلاتك وبشكل منتظم.
- حظك اليوم برج السرطان عاطفياً:لا تبالغ بحبك لشريك حياتك حاول أن تكون متوازن.
- حظ برج السرطان اليوم صحياً:تشعر بصداع قوي حاول أن تأخذ بندول.
- برج السرطان الرجل اليوم:لا تتخذ قرارات بسيطة اتجاه الأمر الذي يشغل بالك.
- برج السرطان المرأة اليوم:حاولي أن تطوري نفسك أكثر وتحسني آدائك.
حظك اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً:أنت تفكر بتغيير عملك ابدأ بالبحث من اليوم.
- حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: أنت اليوم على موعد بلقاء شريكك استعد.
- حظ برج الأسد اليوم صحياً: اشرب الماء بكثرة لأنك تعاني من جفاف.
- برج الأسد الرجل اليوم: تشعر بعدم الراحة من تصرفات اصدقائك.
- برج الأسد المرأة اليوم: لا تهتمي بتصرفات صديقاتك وكوني واثقة من نفسك أكثر.
حظك اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً: تشعر بالملل من مكان عملك حاول تأخذ إجازة.
- برج العذراء اليوم عاطفياً: حاول أن تهتم بمشاعر شريكك فهو بحاجة لك.
- برج العذراء اليوم صحياً: لا تكثر من الأطعمة الحارة فهي تسبب لك القولون.
- برج العذراء الرجل اليوم: حاول أن تعمل مشروع خاص لك وبمساعدة عائلتك.
- برج العذراء المرأة اليوم: تحتاجين للدعم المادي لفتح محل خاص بك.
حظك اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً: تشعر بالضغط الشديد حاول أن تهدأ ولا تتوتر كل مشكلة ولها حل.
- حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: تشعر بالوحدة القاتلة.
- حظ برج الميزان اليوم صحياً: صحتك ليست على ما يرام حاول أخذ أدوية وزور طبيبك.
- برج الميزان الرجل اليوم: تشعر باضطرابات نفسية حاول طلب المساعدة من قريب.
- برج الميزان المرأة اليوم: أنتِ في أمس الحاجة للحنان والأمن والاهتمام.
حظك اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً: حاول التأكد من مديرك حول أرائك في العمل لتعرف كيف تطور نفسك أكثر.
- حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: تشعر بحب شديد اتجاه شريكك حاول أن تبوح له.
- حظ برج العقرب اليوم صحياً: أنت تعاني من مرض السكري حاول التقليل من الحلويات.
- برج العقرب الرجل اليوم: يوجد مهمة جديد سوف تحلها بنفسها وعائلتك ستفتخر بك.
- برج العقرب المرأة اليوم: لا تبالغي في الاهتمام باصدقائك كوني متوازنة.
حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً: حاول أن تستغل الوقت لإثبات نفسك في العمل.
- حظك اليوم برج القوس عاطفياً: حاول أن تحسن وضعك عند شريكك مشاعره تغيرت معك.
- حظ برج القوس اليوم صحياً: تحاول تناول الخضار بشكل يومي للاهتمام بصحتك.
- برج القوس الرجل اليوم: استمر في النشاطات التطوعية فلا داعي للكسل.
- برج القوس المرأة اليوم: أنتِ اليوم بحاجة للبقاء في المنزل ومشاهدة التلفاز.
حظك اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً: لا داعي للتوتر أمورك مع المدير سوف تنحل.
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: حاول أن تبوح لشريكك ما تحس به.
- حظ برج الجدي اليوم صحياً: أنت صحي لكن لا تشرب الماء بشكل كافي.
- برج الجدي الرجل اليوم: حاول أن تبدأ بنشاط جديد من باب التغيير.
- برج الجدي المرأة اليوم: تفكرين بالتخطيط لرحلة حول الطبيعة.
حظك اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً: تشعر بعدم الرضا عن أدائك اليوم حاول أن تركز أكثر.
- حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: لا تهمل شريكك يا عزيزي واهتم به.
- حظ برج الدلو اليوم صحياً:تشعر بآلام قوية في المفاصل حاول أن تمارس رياضة السباحة.
- برج الدلو الرجل اليوم: تفكر بعمل شيء جديد في حياتك.
- برج الدلو المرأة اليوم: لا تكثر من الثرثرة والغيبة اهدأ قليلاً.
حظك اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً: تشعرين بالاعتزاز والفخر بعملك والجميع معجب بإنجازاتك.
- حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: الرومانسية هي عنوان علاقتكم.
- حظ برج الحوت اليوم صحياً: تشعر بالبرد وعدم الرغبة في تناول الطعام.
- برج الحوت الرجل اليوم: حاول أن تعمل مشروع خاص بك يا عزيزي.
- برج الحوت المرأة اليوم: حاولي البقاء في المنزل للراحة والاسترخاء.
برج الجوزاء المزاجي: أبرز 10 عيوب وميزات
كيف أتعامل مع رجل برج الجوزاء عندما يغضب؟
© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)