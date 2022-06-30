اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 1 يوليو/تموز 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الجمعة 1 يوليو/تموز 2022:

حظك اليوم الجمعة 1 يوليو/تموز 2022‎‎ على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

توقعات الأبراج لشهر حزيران/يونيو 2022

حظك اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم برج الحمل مهنياً: حاول أن تطور من ذاتك وتأخذ دورات جديدة.

حاول أن تطور من ذاتك وتأخذ دورات جديدة. حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: تشعر بعدم الرغبة في لقاء شريكك، اعتذر منه.

تشعر بعدم الرغبة في لقاء شريكك، اعتذر منه. حظ برج الحمل اليوم صحياً: حاول عدم المبالغة من تناول الحلويات.

حاول عدم المبالغة من تناول الحلويات. برج الحمل الرجل اليوم: استعد لهذ اليوم لأنه سوف يكون حافل.

استعد لهذ اليوم لأنه سوف يكون حافل. برج الحمل المرأة اليوم: أنتِ على موعد للقاء الأصدقاء، استمتعي معهم وتناولي أشهى الطعام.

حظك اليوم وتوقعات برج الثوراليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم برج الثور مهنياً: تفكر بعمل مشروع جديد لكنك لن تخبر أحد حتى تنهيه.

تفكر بعمل مشروع جديد لكنك لن تخبر أحد حتى تنهيه. حظك اليوم برج الثور عاطفياً: علاقتك العاطفية ليست جيدة راقب تصرفات الشريك.

علاقتك العاطفية ليست جيدة راقب تصرفات الشريك. حظ برج الثور اليوم صحياً: ابتعد عن الأطعمة الحارة واشرب الماء بكثرة.

ابتعد عن الأطعمة الحارة واشرب الماء بكثرة. برج الثور الرجل اليوم: تحاول السيطرة على أعصابك لكن متوتر.

تحاول السيطرة على أعصابك لكن متوتر. برج الثور المرأة اليوم: تفكرين بعمل رحلة مع عالتك، خطط جيداً.

حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

برج الجوزاء اليوم مهنياً: حاول أن تبتكر في العمل وتركز على عملك أكثر.

حاول أن تبتكر في العمل وتركز على عملك أكثر. برج الجوزاء اليوم عاطفياً: تشعر بعدم الرغبة في الخروج مع الشريك.

تشعر بعدم الرغبة في الخروج مع الشريك. حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: حاول أن تلتزم بنظام الصيام المتقطع لكن أكثر من شرب الماء.

حاول أن تلتزم بنظام الصيام المتقطع لكن أكثر من شرب الماء. برج الجوزاء الرجل اليوم: تفكر اليوم بالذهاب إلى السينما لمشاهدة الفيلم الذي كنت تنتظره منذ مده.

تفكر اليوم بالذهاب إلى السينما لمشاهدة الفيلم الذي كنت تنتظره منذ مده. برج الجوزاء المرأة اليوم: حاولي الابتعاد عن الاصدقاء كثيري النميمة والغيبة واستمتعي بيومك.

حظك اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم برج السرطان مهنياً: تشعر بعدم الرغبة بالعمل وتفكر بأخذ إجازة طويلة.

تشعر بعدم الرغبة بالعمل وتفكر بأخذ إجازة طويلة. حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: تشعر بالوحد وترغب بالدخول بعلاقة حب رومانسية.

تشعر بالوحد وترغب بالدخول بعلاقة حب رومانسية. حظ برج السرطان اليوم صحياً: تفكر بتخفيف وزنك لأنك تنتظر مناسبة خاصة.

تفكر بتخفيف وزنك لأنك تنتظر مناسبة خاصة. برج السرطان الرجل اليوم: حاول الابتعاد عن التوتر والعصبية قدر المستطاع.

حاول الابتعاد عن التوتر والعصبية قدر المستطاع. برج السرطان المرأة اليوم: تشعرين بالرغبة في التسجيل بنادي للياقة البدنية وتخفيف التوتر.

حظك اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم برج الأسد مهنياً: اعتمد على تفسك في العمل وحاول أن تطورها أكثر.

اعتمد على تفسك في العمل وحاول أن تطورها أكثر. حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: تفكر بعمل حفلة لترفيه عن نفسك وعن الشريك.

تفكر بعمل حفلة لترفيه عن نفسك وعن الشريك. حظ برج الأسد اليوم صحياً: حاول أن تأكل الفواكة بشكل يومي لأنها تعوضك عن السكر.

حاول أن تأكل الفواكة بشكل يومي لأنها تعوضك عن السكر. برج الأسد الرجل اليوم: تشعر بعدم الرغبة في الخروج.

تشعر بعدم الرغبة في الخروج. برج الأسد المرأة اليوم: حاول أن تساعد عائلتك لأنهم بحاجة لك.

حظك اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء اليوم مهنياً: أنت اليوم في قمة انشغالك، حاول أن تسترخي قليلاً.

أنت اليوم في قمة انشغالك، حاول أن تسترخي قليلاً. برج العذراء اليوم عاطفياً: تشعر بالملل من شريكك وتفكر بالانفصال.

تشعر بالملل من شريكك وتفكر بالانفصال. برج العذراء اليوم صحياً: حاول أن تأكل الأسماك 3 مرات في الأسبوع.

حاول أن تأكل الأسماك 3 مرات في الأسبوع. برج العذراء الرجل اليوم: لا تتردد في طلب مساعدة من صديقك فهو يحبك.

لا تتردد في طلب مساعدة من صديقك فهو يحبك. برج العذراء المرأة اليوم: أنتِ اليوم تشعرين بالملل والحمول حاول أن تخرجي مع صديقة قريبة لك وتفهم عليكِ.

حظك اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: تفكر بأخذ إجازة من عملك من أجل السفر.

تفكر بأخذ إجازة من عملك من أجل السفر. حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: تفكر بالانفصال لأنه شريكك لا يحترمك.

تفكر بالانفصال لأنه شريكك لا يحترمك. حظ برج الميزان اليوم صحياً: تحاول تخفيف الطعام لأنك تعاني من القولون.

تحاول تخفيف الطعام لأنك تعاني من القولون. برج الميزان الرجل اليوم: تعاني من قلة النوم حاول تنظيم حياتك أكثر.

تعاني من قلة النوم حاول تنظيم حياتك أكثر. برج الميزان المرأة اليوم: لا تترددي في عمل شيء جديد.

حظك اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم برج العقرب مهنياً: أنت شخص مبدع في العمل حاول أن تبقى كما أنت.

أنت شخص مبدع في العمل حاول أن تبقى كما أنت. حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: لا تتكبر على شريكك وكن بسيط في التعامل معه.

لا تتكبر على شريكك وكن بسيط في التعامل معه. حظ برج العقرب اليوم صحياً: حاول أن تكثر من فيتامين الحديد لأنك تعاني من نقصانه.

حاول أن تكثر من فيتامين الحديد لأنك تعاني من نقصانه. برج العقرب الرجل اليوم: تشعر بعدم الرغبة في حضور الحفل اعتذر دون خجل.

تشعر بعدم الرغبة في حضور الحفل اعتذر دون خجل. برج العقرب المرأة اليوم: التزمي المنزل أنتِ تعاني من اعراض كورونا.

حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم برج القوس مهنياً: حاول أن تطور نفسك ولا تبقى كما أنت.

حاول أن تطور نفسك ولا تبقى كما أنت. حظك اليوم برج القوس عاطفياً: تفكر بالسفر أنت والشريك مع الاصدقاء.

تفكر بالسفر أنت والشريك مع الاصدقاء. حظ برج القوس اليوم صحياً: حاول الابتعاد عن الكربوهيدرات لأنك تعاني من الوزن الزائد.

حاول الابتعاد عن الكربوهيدرات لأنك تعاني من الوزن الزائد. برج القوس الرجل اليوم: حاول أن تفعل كل يوم شيء إيجابي لتغيير مزاجك.

حاول أن تفعل كل يوم شيء إيجابي لتغيير مزاجك. برج القوس المرأة اليوم: تفكرين اليوم بتنظيف المنزل والغسيل لأنه متراكم عليك.

حظك اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم برج الجدي مهنياً: أنت اليوم تفكر بأخذ دورة عن التنمية البشرية لتطوير ذاتك.

أنت اليوم تفكر بأخذ دورة عن التنمية البشرية لتطوير ذاتك. حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: حاول الابتعاد عن شريكك عندما يكون متوتر.

حاول الابتعاد عن شريكك عندما يكون متوتر. حظ برج الجدي اليوم صحياً: أكثر من تناول الخضار فجسمك بحاجة له.

أكثر من تناول الخضار فجسمك بحاجة له. برج الجدي الرجل اليوم: تفكر بالسفر لمدة أسبوعين والبحث عن عمل جديد.

تفكر بالسفر لمدة أسبوعين والبحث عن عمل جديد. برج الجدي المرأة اليوم: حاولي تغيير روتين حياتك لأنه ممل.

حظك اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم برج الدلو مهنياً: أنت اليوم على خلاف مع زملائك حاول أن لا تكون حاد في آرائك.

أنت اليوم على خلاف مع زملائك حاول أن لا تكون حاد في آرائك. حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: تلتزم الصمت بسبب تصرفات شريكك السيئة.

تلتزم الصمت بسبب تصرفات شريكك السيئة. حظ برج الدلو اليوم صحياً: تفكر بعمل حمية غذائية لأنك تعاني من الوزن الزائد.

تفكر بعمل حمية غذائية لأنك تعاني من الوزن الزائد. برج الدلو الرجل اليوم: حاول السيطرة على أعصابك اليوم.

حاول السيطرة على أعصابك اليوم. برج الدلو المرأة اليوم: أنت اليوم ليس يومك تعاني من مشاكل مع عائلتك حاول أن تحلها بهدوء.

حظك اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم برج الحوت مهنياً : تفكر بعمل مشروع خاص بك، ابدا دون تاجيل.

: تفكر بعمل مشروع خاص بك، ابدا دون تاجيل. حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: لا تتردد في عمل مفاجئة لشريكك.

لا تتردد في عمل مفاجئة لشريكك. حظ برج الحوت اليوم صحياً: حاول أن تكثر من تناول الورقيات الخضراء لأنك تعاني من نقص الحديد.

حاول أن تكثر من تناول الورقيات الخضراء لأنك تعاني من نقص الحديد. برج الحوت الرجل اليوم: تشعر بعد الثقة بأي أحد من أصدقائك بسبب تصرفاتهم السابقة.

تشعر بعد الثقة بأي أحد من أصدقائك بسبب تصرفاتهم السابقة. برج الحوت المرأة اليوم: مليئة بالحيوية والطاقة الإيجابية اليوم، الجميع معجب بشخصيتكِ.

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